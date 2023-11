No ke aha i pale ai kekahi poʻe iā Covid?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi Covid-19 i ka honua, ua hana luhi nā ʻepekema e hoʻomaopopo i ka maʻi a me nā hopena i ke kino o ke kanaka. ʻO kahi hiʻohiʻona hoihoi i ʻike ʻia ʻo ia nā pae like ʻole o ka maʻi maʻi i waena o nā kānaka. ʻOiai he nui ka poʻe i hāʻule i ka maʻi a ua nalowale ko lākou ola ma muli o Covid-19, aia kekahi poʻe i ʻike ʻole ʻia a ʻike paha i nā hōʻailona maʻalahi. No laila, no ke aha i pale ai kekahi poʻe iā Covid?

Hoʻomaopopo i ka Immunity

ʻO ka palekana e pili ana i ka hiki i ke kino ke kū'ē a hakakā i nā maʻi. He ʻōnaehana paʻakikī ia e pili ana i nā ʻāpana like ʻole, e like me nā keʻokeʻo keʻokeʻo, nā antibodies, a me nā cell memory. Ke ʻike ʻia ke kanaka i ka maʻi maʻi, ʻike ko lākou ʻōnaehana pale iā ia he mea hoʻouka kaua ʻē aʻe a kau i kahi pale e hoʻopau ai. ʻO kēia pane ka mea e pale ai i ka poʻe mai ka maʻi a i ʻole ka loaʻa ʻana o nā hōʻailona koʻikoʻi.

Ka palekana kūlohelohe

Loaʻa paha i kekahi poʻe ka pale kūlohelohe iā Covid-19. ʻO ke ʻano kēia, ua lako maoli kā lākou ʻōnaehana pale e ʻike a pale i ka maʻi me ka ʻole o ka ʻike mua ʻana. Manaʻo nā kānaka ʻepekema ʻo kēia ʻano palekana kūlohelohe ma muli o nā kumu genetic a i ʻole ka ʻike mua ʻana i nā maʻi like, e like me ke anu maʻamau a i ʻole nā ​​​​coronaviruses ʻē aʻe.

Loaʻa i ka Immunity

ʻO kekahi ʻano o ka pale ʻana i loaʻa i ka pale ʻana, ka mea i loaʻa i ka wā e ulu ai ka ʻōnaehana pale o ke kanaka i kahi pane i kahi pathogen kikoʻī ma hope o ka hoʻolaha ʻana a i ʻole ka lāʻau lapaʻau. I ka hihia o Covid-19, hiki i ka poʻe i loaʻa i ka maʻi a hoʻōla ke hoʻomohala i nā antibodies e hāʻawi i ka pale mai nā maʻi e hiki mai ana. Hiki ke ʻokoʻa ka lōʻihi a me ka maikaʻi o kēia palekana i loaʻa, me kekahi poʻe i ʻoi aku ka ikaika a lōʻihi ka palekana ma mua o nā mea ʻē aʻe.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: Hiki i nā mea a pau ke hoʻomohala i ka pale ʻana iā Covid-19?

A: ʻOiai hiki i ka hapa nui o nā kānaka ke hoʻomohala i kahi pae o ka pale ʻana, hiki ke ʻokoʻa ka ikaika a me ka lōʻihi o kēia pale.

Nīnau: Ua pale anei nā keiki i ka Covid-19?

A: Hiki i nā keiki ke hoʻopaʻa a hoʻoili i ka maʻi maʻi, akā ʻike lākou i nā hōʻailona maʻalahi ke hoʻohālikelike ʻia me nā pākeke.

Nīnau: Hiki ke hoʻoili ʻia ka palekana mai ka makuahine i ke keiki?

A: Ke hōʻike nei kekahi mau haʻawina e hiki ke lawe ʻia nā antibodies mai ka makuahine i kāna pēpē i ka wā hāpai, e hāʻawi ana i kahi pae o ka pale.

I ka hopena, ke noiʻi nui ʻia nei nā kumu ma hope o ka pale ʻana o kekahi poʻe iā Covid-19. ʻO ka palekana kūlohelohe a me ka loaʻa ʻana o ka palekana i ka pale ʻana i nā kānaka mai ka maʻi maʻi. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hana hiki ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau maikaʻi a me nā lāʻau lapaʻau, e kōkua ana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka laha o ka maʻi maʻi.