No ke aha wau i maʻi nui ai me COVID ʻoiai ua paʻa au?

Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka maʻi maʻi COVID-19, ua lilo nā maʻi maʻi i waena o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i mea hopohopo. He mea hoʻohaʻahaʻa ka ʻike ʻana i ka maʻi ʻoiai ua hoʻopaʻa ʻia ʻo ia, akā he mea nui e hoʻomaopopo i ke kumu o kēia mau hihia holomua a me ke kuleana o nā kano i ka hoʻēmi ʻana i ka maʻi koʻikoʻi.

Loaʻa nā maʻi hōʻeha i ka wā i hoʻopaʻa ʻia ai kahi kanaka i hoʻopaʻa piha ʻia i ka maʻi ma muli o ka loaʻa ʻana o kā lākou mau maʻi i manaʻo ʻia o ke kano COVID-19. ʻOiai ʻo nā lāʻau lapaʻau e hōʻemi nui i ka pilikia o ka maʻi, ʻaʻole lākou he 100% lapuwale. ʻO ia hoʻi, hiki ke loaʻa i kahi hapa liʻiliʻi o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i ka maʻi, ʻoiai me nā hōʻailona maʻalahi ke hoʻohālikelike ʻia me ka poʻe i hoʻopaʻa ʻole ʻia.

ʻO kekahi mau kumu e hoʻopili i nā maʻi breakthrough. ʻO ka mea mua, ʻaʻohe lāʻau lapaʻau kūpono, a ʻo nā hihia breakthrough kahi hopena i manaʻo ʻia. Hiki ke ʻokoʻa ka hopena o nā lāʻau lapaʻau ma muli o nā kumu e like me ka makahiki, nā kūlana olakino i lalo, a me ka loaʻa ʻana o nā ʻano hou. Eia kekahi, hiki i ke kiʻekiʻe o ka hoʻolaha ʻana i ka maʻi maʻi ke hoʻopilikia i ka hiki ʻana o nā maʻi breakthrough.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana inā ʻo ke kanaka i hoʻopaʻa ʻia i ka maʻi COVID-19, hāʻawi mau ke kano i ka pale nui i ka maʻi koʻikoʻi, ka haukapila, a me ka make. Ua hōʻike ʻia nā lāʻau lapaʻau i ka maikaʻi loa i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka maʻi koʻikoʻi a me ka pale ʻana i nā ʻōnaehana mālama olakino.

NPP:

Nīnau: Inā ua paʻa ʻia au, no ke aha i loaʻa ai iaʻu ka maʻi me COVID-19?

A: ʻOiai e hoʻemi nui nā lāʻau lapaʻau i ka maʻi o ka maʻi, hiki i nā hihia keu. ʻO nā lāʻau lapaʻau e pale mua i ka maʻi nui, ka halemai, a me ka make.

Nīnau: He mea maʻamau nā maʻi holomua?

A: He mea kakaikahi na ma'i hookiekie, me ka noonoo ana i ka nui o na kanaka i hoopalauia. ʻO ka hapa nui o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia e hana i ka COVID-19 e ʻike i nā hōʻailona maʻalahi a i ʻole asymptomatic.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻouna i ka maʻi maʻi inā loaʻa iaʻu kahi maʻi maʻi?

A: ʻOiai e pili pinepine ana nā maʻi maʻi me nā haʻahaʻa viral haʻahaʻa, hiki nō ke hoʻouna i ka maʻi i nā poʻe ʻē aʻe. No laila, he mea nui e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino e like me ka hoʻohana ʻana i nā masks a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hele ʻana i ka nohona.

Nīnau: E pono anei iaʻu ke hoʻopaʻa ʻia inā hiki ke loaʻa nā maʻi maʻi?

A: ʻOiaʻiʻo. ʻO nā lāʻau lapaʻau ka mea hana pono loa i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi a hōʻemi i ka hopena holoʻokoʻa o ka maʻi maʻi. He kuleana koʻikoʻi lākou i ka pale ʻana i nā kānaka a me nā kaiāulu.

I ka hopena, ʻaʻole i manaʻo ʻia nā maʻi holomua ma waena o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia, ʻoiai he pōʻino. Hoʻemi nui nā lāʻau lapaʻau i ka pilikia o ka maʻi koʻikoʻi a hāʻawi i ka pale koʻikoʻi mai COVID-19. Pono e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino a e paipai i ka hoʻopaʻa ʻana e kōkua i ka hoʻopau ʻana i kēia pilikia olakino honua.