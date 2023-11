ʻO wai ke kanaka ʻeleʻele waiwai loa ma Arkansas?

Ma ka mokuʻāina ʻo Arkansas, ua puka mai kekahi kiʻi kupaianaha ma ke ʻano he kanaka waiwai loa ma ka ʻāina. ʻO John H. Johnson kona inoa, he mea kālepa paionia a me ka mogul media nāna i hoʻoikaika nui i ke kaiāulu ʻAmelika ʻAmelika. ʻO ka moʻolelo kūleʻa o Johnson kahi moʻolelo o ka hoʻomanawanui, ka hana hou, a me ka paʻa.

Ua hānau ʻia ʻo John H. Johnson ma Ianuali 19, 1918, ma Arkansas City, Arkansas. Ua ulu ʻo ia i loko o ka ʻilihune, e kū ana i nā pilikia he nui ma muli o ka hoʻokae lāhui. Eia naʻe, ʻo ka makemake a me ka hoʻokele o Johnson i alakaʻi iā ia e hoʻokumu i kahi aupuni hoʻopuka e hoʻololi i ka ʻāina o ka media ʻeleʻele mau loa.

I ka makahiki 1942, ua hoʻokumu ʻo Johnson i ka Hui Hoolaha Johnson, ka mea e lilo ai i home o kāna puke hae hae, 'ēboni nūpepa. Ua kaulana ʻo Ebony a lilo i leo ikaika no ʻAmelika ʻAmelika, e uhi ana i nā kumuhana mai ka politika a me ka moʻomeheu a hiki i ke ʻano a me ka leʻaleʻa. He kuleana koʻikoʻi ka makasina i ka hoʻokumu ʻana i ka manaʻo o ka lehulehu a me ka hoʻolaha ʻana i nā kiʻi maikaʻi o nā poʻe ʻeleʻele i ka wā o ka ʻāʻī ʻana a me ka like ʻole.

ʻAʻole i pau ka holomua o Johnson me Ebony. I ka makahiki 1951, ua hoʻomaka ʻo ia JET magazine, he hoʻolaha i kēlā me kēia pule e pili ana i nā nūhou a me nā hanana o kēia manawa e pili ana i ke kaiāulu ʻAmelika ʻAmelika. Ua lilo ʻo JET i ka makasina ʻeleʻele i heluhelu nui ʻia ma ka honua, e hoʻoikaika ana i ka mana a me ka waiwai o Johnson.

Ma o kāna mau puke, hāʻawi ʻo Johnson i kahi kahua no nā mea kākau ʻeleʻele, nā mea paʻi kiʻi, a me nā mea nūpepa, e hāʻawi ana iā lākou i nā manawa i hōʻole pinepine ʻia ma nā wahi ʻē aʻe. Ua hoʻohana pū ʻo ia i kona waiwai a me kona mana e kākoʻo i nā kumu kuleana kīwila a hoʻoikaika i nā hana hoʻonaʻauao.

NPP:

Nīnau: Pehea i lilo ai ʻo John H. Johnson i kanaka ʻeleʻele waiwai loa ma Arkansas?

A: Ua hoʻokumu ʻo John H. Johnson i ka Johnson Publishing Company a ua hoʻokumu i nā makasina kaulana e like me Ebony a me JET, i loaʻa i ka poʻe heluhelu ākea a me ka loaʻa kālā hoʻolaha, e hāʻawi ana i kāna waiwai.

Nīnau: He aha ka hopena o nā puke a Johnson i ke kaiāulu ʻAmelika ʻAmelika?

A: He koʻikoʻi ko nā makasina Ebony a me JET i ka hoʻokumu ʻana i ka manaʻo o ka lehulehu, ka hoʻolaha ʻana i nā kiʻi maikaʻi o ka poʻe ʻeleʻele, a me ka hāʻawi ʻana i kahi kahua no nā mea kākau ʻeleʻele a me nā mea nūpepa.

Nīnau: Ua hoʻohana ʻo Johnson i kāna waiwai no nā hana aloha?

A: ʻAe, ua kākoʻo ʻo Johnson i nā kuleana kīwila a me nā hoʻolālā hoʻonaʻauao, me ka hoʻohana ʻana i kāna waiwai a me kona mana e hana i ka hopena maikaʻi i ke kaiāulu.

Nīnau: Aia ka Ebony a me JET i kēia lā?

A: ʻO ka mea pōʻino, ua hoʻopau nā makasina ʻelua i ka paʻi paʻi maʻamau i ka makahiki 2019. Eia naʻe, hoʻomanaʻo mau ʻia ko lākou hoʻoilina a me ka hopena i ka media ʻeleʻele.

ʻO ka huakaʻi a John H. Johnson mai ka ʻilihune a lilo i kanaka ʻeleʻele waiwai loa ma Arkansas he mea hōʻike i ka mana o ka manaʻo paʻa a me ka ʻoihana. E hoʻomanaʻo mau ʻia kāna mau haʻawina i ke kaiāulu ʻAmelika ʻAmelika a me ka ʻoihana media ma ke ʻano he hoʻokō groundbreaking.