ʻO wai ka mea mahiʻai ʻilihune nāna i hoʻokumu iā Walmart?

I loko o ke ao holoʻokoʻa o ka hale kūʻai, liʻiliʻi nā inoa i paʻa i ke kaumaha e like me Walmart. Me kona hele nui ʻana a hiki i ka honua holoʻokoʻa, paʻakikī ke noʻonoʻo ʻia ʻo kēia hale kūʻai pilikua i hoʻomaka mua ʻia e kahi kanaka mahiʻai haʻahaʻa. Ua hoʻomaka ʻo Sam Walton, ke kanaka ma hope o ke aupuni ʻo Walmart, me kahi hale kūʻai hoʻokahi ma 1962 a hoʻololi iā ia i mea kūʻai nui loa ma ka honua.

Hānau ʻia ʻo Sam Walton i ka lā 29 o Malaki, 1918, ma Kingfisher, Oklahoma, ua ulu ʻo Sam Walton i ka wā o ka pilikia nui. Ua aʻo ʻo ia i ka waiwai o ka hana nui a me ka ʻai ʻana mai kona wā liʻiliʻi, ʻoiai ʻo kona ʻohana e paʻakikī ana i ka loaʻa kālā. Ma hope o ka lawelawe ʻana i ka pūʻali koa i ke Kaua Honua II, ua komo ʻo Walton i ka ʻoihana kūʻai, e wehe ana i kāna hale kūʻai like ʻole ma Newport, Arkansas.

Ma 1962 i wehe ai ʻo Walton i ka hale kūʻai Walmart mua ma Rogers, Arkansas. Me ka manaʻo nui i ka hāʻawi ʻana i nā waiwai kūʻai aku i nā kaiāulu kuaʻāina, ua loaʻa koke ka manaʻo o Walton. Ua hoʻolauna ʻo ia i nā hana hou e like me ke kūʻai nui ʻana a me nā kumu kūʻai kūʻai koʻikoʻi, i ʻae iā ia e hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū.

NPP:

Nīnau: He aha ka Walmart?

A: ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational e lawelawe ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai.

Nīnau: Pehea i lanakila ai ʻo Sam Walton?

A: ʻO ka kūleʻa o Sam Walton hiki ke hoʻohālikelike ʻia i kona manaʻo mau i ka hoʻolako ʻana i nā waiwai kūpono, nā hoʻolālā ʻoihana hou, a me ka ʻike hohonu o ka ʻoihana kūʻai.

Nīnau: Pehea i ulu ai ʻo Walmart i ʻoihana honua?

A: Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka ulu ʻana o Walmart i kāna hoʻolālā hoʻonui, e pili ana i ka wehe ʻana i nā hale kūʻai hou, ka loaʻa ʻana o nā kaulahao kūʻai kūʻai i kēia manawa, a me ka hoʻonui ʻana i ka honua.

Nīnau: He aha ka hale kūʻai like ʻole?

A: ʻO kahi hale kūʻai like ʻole he hale kūʻai kūʻai e kūʻai aku ana i nā ʻano mea kūʻai like ʻole o ka hale, nā lole, a me nā mea kūʻai aku.

ʻO ka hoʻolaʻa ʻana o Sam Walton i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me kona hiki ke hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i nā ʻano mākeke i hoʻoikaika i ka ulu ʻana o Walmart. I kēia lā, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 11,000 mau hale kūʻai ma 27 mau ʻāina, e hoʻohana ana i nā miliona o nā kānaka ma ka honua holoʻokoʻa. ʻOiai ʻo kona kūleʻa nui, ʻaʻole poina ʻo Walton i kāna hoʻomaka haʻahaʻa ma ke ʻano he mahiʻai ʻilihune. Ke ola nei kāna hoʻoilina, ʻoiai ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka hana ʻana i ka ʻāina kūʻai kūʻai honua.