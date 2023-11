ʻO wai ka mea mua i loaʻa iā Walmart?

I ke ao o ka hale kūʻai, ʻo Walmart kahi inoa ʻohana i lilo i mea like me ka maʻalahi, ka hiki, a me kahi ʻike kūʻai kū hoʻokahi. Akā, ua noʻonoʻo paha ʻoe ʻo wai ka mea ʻike ma hope o kēia ʻoihana kūʻai nui? E ʻimi kākou i ka mōʻaukala o Walmart a ʻike ʻo wai ka mea nona kēia aupuni kūʻai mua.

ʻO ke kumu o Walmart

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Walmart ma 1962 e Sam Walton, he ʻoihana ʻike makaʻala mai Arkansas, United States. ʻO Walton, i hānau ʻia i ka makahiki 1918, ua makemake nui ʻo ia i ka hale kūʻai a me ka maka i nā manawa ʻoihana. Ua manaʻoʻiʻo ʻo ia i ka hāʻawi ʻana aku i nā mea kūʻai aku i nā huahana maikaʻi ma nā kumukūʻai kūpono, a ua lilo kēia ʻatikala i kumu o ka kūleʻa o Walmart.

Ka Halekuai Walmart Mua

Ua wehe ka hale kūʻai Walmart mua, i kapa ʻia ʻo Walmart Discount City, i kona mau puka ma Iulai 2, 1962, ma Rogers, Arkansas. He hoʻomaka haʻahaʻa ia no ka mea e lilo i mea kūʻai nui loa ma ka honua. ʻO ka holomua o ka hale kūʻai i alakaʻi ʻia e nā hoʻolālā hou a Walton, e like me ka hāʻawi ʻana i kahi ākea o nā huahana, ke kūkākūkā pololei ʻana me nā mea hana no nā kumukūʻai haʻahaʻa, a me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hoʻokele waiwai.

No Sam Walton

ʻO Sam Walton ka mea nāna i hoʻokumu i ka hui. Ua paʻa ʻo ia i ka hapa nui o nā ʻāpana a ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he pelekikena o ka papa a hiki i kona hala ʻana i ka makahiki 1992. Ma lalo o kāna alakaʻi ʻana, ua hoʻonui wikiwiki ʻo Walmart, wehe i nā hale kūʻai hou ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a hoʻonui i ka honua.

FAQs

Nīnau: Pehea i ulu ai ʻo Walmart i ʻoihana kūʻai nui honua?

A: Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka ulu ʻana o Walmart i kāna nānā mau ʻana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku, nā kumu kūʻai haʻahaʻa, a me ka pono o ka hana. Ua hoʻokō ka hui i nā ʻenehana hoʻokele waiwai hoʻolako, ʻae i ka ʻenehana, a hoʻonui i kāna mau huahana huahana e hoʻokō i nā koi o ka mea kūʻai aku.

Nīnau: ʻO wai ka mea nona Walmart i kēia manawa?

A: He hui kālepa lehulehu ʻo Walmart, a ua māhele ʻia kona kuleana i waena o nā mea kuleana he nui. ʻO ka ʻohana Walton, nā mamo a Sam Walton, ke paʻa nei i kahi kuleana koʻikoʻi i ka hui a ke komo ikaika nei i kāna hoʻokele.

Nīnau: ʻEhia mau hale kūʻai Walmart i kēia lā?

A: I ka makahiki 2021, ua hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 11,500 mau hale kūʻai ma 27 mau ʻāina, e hana ana ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa ma ka honua.

I ka hopena, ʻo Sam Walton ka mea mua i loaʻa iā Walmart. ʻO kāna ʻuhane ʻoihana a me kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i nā huahana maikaʻi i nā kumukūʻai kūpono i kau i ke kumu no ka kūleʻa o Walmart. I kēia lā, hoʻomau ka ulu ʻana o Walmart ma ke ʻano he kanaka kūʻai nui honua, e lawe ana i ka hoʻoilina o kāna mea hoʻokumu ʻike.