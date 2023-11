ʻO wai ka Sams mua a i ʻole Costco?

I ka honua o nā hui hale kūʻai, kū kiʻekiʻe ʻelua mau pilikua: Sam's Club a me Costco. Ua like kēia mau mea kūʻai nui me ke kūʻai nui ʻana, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i ka manawa e kūʻai ai i ka nui ma nā kumukūʻai hoʻemi. Akā ʻo wai ka mea mua i hoʻomākaukau i ke ala no kēia hoʻololi kūʻai?

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Sam's Club, he māhele o Walmart, i ka makahiki 1983. Ua hoʻokumu ʻia ka brainchild o ka mea hoʻokumu ʻo Walmart Sam Walton, ʻo Sam's Club e mālama i nā mea nona nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā poʻe e ʻimi nei e mālama i ke kālā ma ke kūʻai ʻana i nā mea i ka nui. Me kāna kumu hoʻohālike e pili ana i ka lālā, ua kaulana ʻo Sam's Club a lilo i inoa ʻohana.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo Costco, i hoʻokumu ʻia ma 1983 pū kekahi, he moʻolelo kumu ʻē aʻe. ʻIke mua ʻia ʻo Price Club, ʻo ia ka manaʻo o Sol Price, he paionia i ka ʻoihana kūʻai. Ua manaʻo ʻo Price Club e hoʻolako i nā ʻoihana liʻiliʻi me ka loaʻa ʻana o nā mea kūʻai kūpono. I ka makahiki 1993, hui pū ʻo Price Club me Costco, a ua lawe ka hui i ka inoa ʻo Costco Wholesale Corporation a mākou e ʻike nei i kēia lā.

No laila, ʻo wai ka mea mua? ʻO ka ʻenehana, ua hoʻokumu ʻia ʻo Sam's Club a me Costco i ka makahiki hoʻokahi. Eia naʻe, ua wehe ʻo Sam's Club i kāna hui hale kūʻai mua i kekahi mau mahina ma mua o ka Price Club, e hāʻawi ana iā ia i kahi ʻoi iki ma ke ʻano o ka mea mua i paʻi i ka mākeke.

NPP:

Nīnau: He aha ka hale waihona puke?

A: ʻO kahi hale kūʻai hale kūʻai he ʻano hale kūʻai kūʻai e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i ka manawa e kūʻai ai i nā mea i ka nui ma nā kumukūʻai hoʻemi. Pono kēia mau hale kūʻai i kahi lālā e komo i kā lākou huahana a me nā lawelawe.

Nīnau: He aha ke kumu hoʻohālike e pili ana i ka lālā?

A: ʻO ke kumu hoʻohālike e pili ana i ka lālā he hoʻolālā pāʻoihana kahi e uku ai nā mea kūʻai aku i ka uku e lilo i lālā o kahi hale kūʻai a hui paha. Ma ka hoʻihoʻi, loaʻa nā lālā i nā huahana kūʻokoʻa, nā lawelawe, a me nā uku.

Nīnau: ʻO Sam's Club a me Costco wale nō nā hui hale kūʻai?

A: ʻOiai ʻo Sam's Club a me Costco nā hui hale kūʻai kaulana loa, aia nā mea pāʻani ʻē aʻe ma ka mākeke, e like me BJ's Wholesale Club a me nā hui hale kūʻai kūloko.

I ka hopena, ua hoʻokani ʻo Sam's Club a me Costco i nā kuleana koʻikoʻi i ka hoʻololi ʻana i ke ʻano o ke kūʻai ʻana o ka poʻe ma ka hoʻolauna ʻana i ka manaʻo o nā hui hale kūʻai. ʻOiai ua wehe ʻo Sam's Club i kona mau puka i kekahi mau mahina ma mua o ka Price Club, ua loaʻa i nā hui ʻelua ka hopena koʻikoʻi i ka ʻoihana kūʻai a hoʻomau i ka holomua i kēia lā. Inā ʻoe he lālā kūpaʻa ʻo Sam's Club a i ʻole he mea kūʻai kūʻai kūpaʻa ʻo Costco, ʻaʻohe hōʻole i ka mana o kēia mau hale kūʻai hale kūʻai i ke ala a mākou e kūʻai ai.