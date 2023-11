ʻO wai ka mea mālama maikaʻi i kā lākou poʻe limahana iā Walmart a i ʻole Target?

ʻO wai ka mea mālama maikaʻi i kā lākou poʻe limahana: Walmart a i ʻole Target?

I ka ʻoihana kūʻai kūʻai, kū i waho ʻelua kanaka nunui: Walmart a me Target. He kūlana koʻikoʻi nā hui ʻelua ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a hoʻohana i nā tausani o nā limahana. Eia nō naʻe, i ka wā e pili ana i ka mālama ʻana i nā limahana, aia nā ʻokoʻa nui ma waena o nā mea kūʻai nui ʻelua.

walmart Me ka 2.3 miliona mau limahana ma ka honua holoʻokoʻa, ʻo Walmart ka mea hana pilikino nui loa ma ka honua. Hāʻawi ka hui i kahi ākea o nā manawa hana, mai nā kūlana komo i nā kuleana hoʻokele. Eia naʻe, ua kū ʻo Walmart i ka hoʻohewa ʻana i ka wā ma mua no kāna mau hana hana. Ua hoʻopiʻi kekahi poʻe limahana no ka uku haʻahaʻa, nā pono kūpono ʻole, a me nā kūlana hana paʻakikī. Eia kekahi, ua hoʻopiʻi ʻia ka hoʻokae kāne a me ka mālama pono ʻole ʻana i nā limahana.

Manaʻo: ʻO Target, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua loaʻa i kahi kaulana no ka ʻoi aku ka maikaʻi o nā limahana. He manaʻo koʻikoʻi ka hui i ka hoʻomohala ʻana i nā limahana a hāʻawi i nā papahana aʻo like ʻole a me nā manawa holomua ʻoihana. Hāʻawi pū ʻo Target i nā uku hoʻokūkū a me nā pōmaikaʻi, me ka uhi mālama olakino a me nā hoʻolālā hoʻomaha. Ua hoʻomaikaʻi ʻia ka hui no kāna ʻano hana hana a me nā hoʻoikaika ʻana e hāpai i ka ʻokoʻa a me ka hoʻopili ʻana.

NPP:

Nīnau: He aha kekahi mau pono limahana i hāʻawi ʻia e Walmart?

A: Hāʻawi ʻo Walmart i nā pōmaikaʻi e like me ka ʻinikua olakino, nā hoʻolālā 401 (k), a me nā uku hoʻolimalima. Eia naʻe, ʻokoʻa ka nui a me ka maikaʻi o kēia mau pōmaikaʻi ma muli o ke kūlana a me ka noho ʻana o ka limahana.

Nīnau: Uku anei ʻo Target i nā uku ʻoi aʻe ma mua o Walmart?

A: ʻO ka maʻamau, ʻoi aku ka uku o Target ma mua o Walmart. Eia nō naʻe, hiki ke hoʻololi ʻia nā uku uku ma muli o nā kumu e like me ka wahi a me ke kūlana hana.

Nīnau: Aia kekahi mau hana hoʻomau a Walmart a me Target e hoʻomaikaʻi i ka mālama ʻana i nā limahana?

A: Ua ho'āʻo nā hui ʻelua e hoʻoponopono i nā pilikia o nā limahana. Ua hoʻokō ʻo Walmart i nā hana e hoʻonui i ka uku a hoʻomaikaʻi i nā hana hoʻonohonoho. Ua kālele ʻo Target i ka hoʻonui ʻana i nā pono a me ka hāʻawi ʻana i nā kumuwaiwai no ka pono o ka limahana.

I ka hopena, ʻoiai ʻo Walmart lāua ʻo Target he mau mea pāʻani nui i ka ʻoihana kūʻai, ʻike ʻia ʻo Target e hoʻokumu i ka ʻoluʻolu o nā limahana a me ka maikaʻi i kahi nui. ʻO ka manaʻo koʻikoʻi o Target i ka hoʻomohala ʻana i nā limahana, nā uku hoʻokūkū, a me nā wahi hana e hoʻokaʻawale iā ia mai Walmart. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he ʻokoʻa paha nā ʻike o kēlā me kēia kanaka, a pono mau e noiʻi a noʻonoʻo i nā kumu he nui i ka wā e loiloi ai i nā manawa hana.