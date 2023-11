ʻO wai ka mea nona Walmart?

I ka ulu mau ʻana o nā ʻano nunui o nā hale kūʻai, ua hoʻomau ʻo Walmart i mea ikaika no nā makahiki he mau makahiki. Me kāna pūnaewele ākea o nā hale kūʻai a me ka noho pūnaewele, ua like ka hui me nā kūʻai kūʻai kūpono. Akā ʻo wai ka mea nona kēia behemoth kūʻai?

He hui kālepa lehulehu ʻo Walmart, ʻo ia hoʻi, ua pālahalaha ʻia kona kuleana ma waena o nā mea kuleana he nui e paʻa ana i nā ʻāpana o ka ʻoihana. E like me nā ʻikepili hou loa i loaʻa, ʻo ka ʻohana Walton, nā mamo a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart ʻo Sam Walton, aia nō kekahi hapa nui o ka hui. ʻO kaʻoiaʻiʻo, ua manaʻo ʻia lākou kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua ma muli o kā lākou mau paʻa Walmart.

ʻO ka kuleana o ka ʻohana Walton ma o Walton Enterprises LLC, kahi ʻohana nona ka ʻohana nāna e mālama i kā lākou mau ʻāpana Walmart. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ka pākēneka pololei o kā lākou kuleana, ua manaʻo ʻia aia ma kahi o 50%. Hāʻawi kēia iā lākou i ka mana nui ma luna o ke alakaʻi o ka ʻoihana a me nā kaʻina hana hoʻoholo.

NPP:

Nīnau: He aha ka hui kūʻai lehulehu?

A: ʻO kahi hui kūʻai kūʻai lehulehu ʻo ia ka mea nona ka ʻona i māhele ʻia i mau ʻāpana o ke kumukūʻai hiki ke kūʻai ʻia a kūʻai ʻia e ka lehulehu ma nā kālepa kūʻai.

Nīnau: ʻO wai ka ʻohana Walton?

A: ʻO ka ʻohana Walton ka ʻohana o ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ʻo Sam Walton. Ua hana nui lākou i ka ulu ʻana a me ka holomua o ka ʻoihana a ke hoʻomau nei lākou e lilo i mau kuleana nui.

Nīnau: Pehea ka hopena o nā Walton iā Walmart?

A: Me ko lākou kuleana nui, he mana ko ka ʻohana Walton ma luna o nā hoʻoholo hoʻoholo hoʻolālā a Walmart, nā koho papa, a me ke alakaʻi holoʻokoʻa.

ʻOiai ka mālama ʻana o ka ʻohana Walton i kahi kuleana kuleana nui, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole i kaupalena ʻia ka kuleana o Walmart iā lākou. Hoʻolaha ʻia ke koena o ka ʻona ma waena o nā mea hoʻopukapuka ʻoihana, nā kālā like ʻole, a me nā mea kuleana pākahi. Hoʻomaopopo kēia ʻano hoʻonaʻauao ʻokoʻa i ke kuleana o Walmart i ka lehulehu o nā mea kuleana.

I ka hopena, paʻa mau ka ʻohana Walton i kahi kuleana kuleana nui ma Walmart, akā ua pālahalaha ʻia ka kuleana o ka hui ma waena o nā mea kuleana like ʻole. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻāina kūʻai, he mea hoihoi ia ke ʻike i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana a me ka ulu ʻana o Walmart ma lalo o ka hui pū ʻana o kāna mau mea kuleana.