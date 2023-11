ʻO wai ka mea pono ʻole e loaʻa i ka maʻi shingles?

ʻO wai ka mea pono ʻole ke loaʻa i ka maʻi shingles?

ʻO Shingles, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka herpes zoster, he maʻi maʻi ʻeha i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster. Hoʻopilikia maʻamau ia i ka poʻe ʻelemakule a me nā poʻe me nā ʻōnaehana pale nāwaliwali. No ka pale ʻana i kēia maʻi, loaʻa kahi maʻi shingles. Akā naʻe, ʻaʻole hiki i nā kānaka a pau ke loaʻa i kēia kano. E ʻimi kākou ʻo wai ka mea e pale aku i ka loaʻa ʻana o ka maʻi shingles a no ke aha.

NPP:

Q: He aha ka shingles?

A: ʻO Shingles kahi maʻi maʻi e hoʻoulu ai i ka ʻeha ʻeha. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa.

Nīnau: He aha ka lāʻau lapaʻau shingles?

A: ʻO ka maʻi maʻi maʻi maʻi he mea pale e hōʻemi i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana a i ʻole e hōʻemi i ka paʻakikī o ke ʻano inā loaʻa ia. Manaʻo ʻia ia no nā poʻe ma mua o 50 mau makahiki.

Nīnau: ʻO wai ka mea e pale aku i ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau?

A: Paʻa ka maʻi shingles no ka hapanui o nā kānaka. Eia naʻe, aia kekahi mau ʻokoʻa. Pono nā poʻe i hāʻule i loko o kēia mau ʻāpana e pale i ka loaʻa ʻana o ke kano:

1. ʻO ka poʻe me nā ʻōnaehana immune nāwaliwali: Inā nāwaliwali kou ʻōnaehana pale ma muli o nā maʻi e like me ka maʻi HIV/AIDS, ka maʻi kanesa, a i ʻole ka hoʻololi ʻana o ke kino, ʻaʻole kūpono paha ka lāʻau shingles iā ʻoe. E kūkākūkā i kāu mea mālama ola no ka ʻōlelo aʻo pilikino.

2. Nā wahine hāpai: Aia i loko o ka ma'i shingles ka ma'i ma'i i ho'emi 'ia, a he pilikia paha ia i ka ulu 'ana o ke keiki. No laila, ʻaʻole pono nā wahine hāpai i ka loaʻa ʻana o ke kano ma hope o ka hānau ʻana.

3. ʻO nā kānaka me nā allergies koʻikoʻi: Inā loaʻa iā ʻoe kahi maʻi allergy koʻikoʻi i kekahi ʻāpana o ka maʻi shingles, e like me ka gelatin a i ʻole neomycin, he mea nui e hoʻomaopopo i kāu mea mālama ola. Hiki iā lākou ke hoʻoholo inā palekana ka lāʻau lapaʻau iā ʻoe a manaʻo paha i kahi ʻokoʻa.

4. Loaʻa nā kānaka i kēia manawa i ka shingles: Inā ʻoe e ʻike nei i kahi maʻi shingles ikaika, ʻaʻole pono e loaʻa i ke kano. E kali a pau nā hōʻailona ma mua o ka noʻonoʻo ʻana i ke kano.

He mea koʻikoʻi ke kamaʻilio me kāu mea mālama ola ma mua o ka hoʻoholo ʻana e pili ana i ka maʻi shingles. Hiki iā lākou ke loiloi i kou kūlana pilikino a hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo pilikino e pili ana i kāu mōʻaukala olakino a me ke kūlana olakino o kēia manawa.

I ka hopena, ʻoiai ka palekana a me ka maikaʻi o ka lāʻau shingles, pono e ʻalo kekahi poʻe i ka loaʻa ʻana o ke kano. ʻO ka poʻe me nā ʻōnaehana pale nawaliwali, nā wahine hāpai, nā poʻe me nā maʻi allergies koʻikoʻi i nā ʻāpana kano, a me ka poʻe e loaʻa nei i ka shingles i kēia manawa e nīnau i kā lākou mea mālama ola no ke alakaʻi. E hoʻomanaʻo, ʻo ka pale ʻana ke kī, no laila he mea nui e kūkākūkā i kāu mau koho me ke kauka lapaʻau e hōʻoia i ka hana maikaʻi loa no kāu kūlana kikoʻī.