ʻO wai ka mea pono ʻole e lawe i ka kano COVID?

Ke hoʻomau nei ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi maʻi COVID-19 ma ka honua holoʻokoʻa, pono ia e hoʻomaopopo ʻoiai he mea koʻikoʻi nā lāʻau lapaʻau i ka hakakā ʻana i ka maʻi maʻi maʻi, ʻaʻole kūpono paha lākou no kēlā me kēia. Pono kekahi poʻe e makaʻala a pale paha i ka lawe ʻana i ka maʻi COVID. Maanei, ʻimi mākou i nā kikoʻī o ka mea pono ʻole e lawe i ke kano a me ke kumu.

1. Nā hopena ma'i: ʻO ka poʻe i loaʻa ka mōʻaukala o ka maʻi maʻi koʻikoʻi i kekahi o nā ʻāpana kano e pale aku i ka lawe ʻana i ka maʻi COVID. Hiki i kēia mau hopena ke komo i ka anaphylaxis, kahi pane maʻi koʻikoʻi a hiki i ke ola.

2. Nā Kūlana Ola Loa: Pono nā poʻe me kekahi mau kūlana olakino e kūkākūkā me kā lākou mea mālama ola ma mua o ka loaʻa ʻana o ke kano. Hoʻopili kēia i nā poʻe me nā ʻōnaehana pale kino, nā maʻi autoimmune, a i ʻole ka poʻe e mālama ana i nā lāʻau immunosuppressive. Eia hou, pono nā wāhine hāpai a me nā mea hānai e ʻimi i ka ʻōlelo lapaʻau ma mua o ka loaʻa ʻana o ke kano.

3. Kaohi makahiki: Loaʻa paha i nā lāʻau lapaʻau nā palena makahiki ma muli o ka palena o ka ʻikepili i ko lākou palekana a me ka pono i kekahi mau makahiki. No ka laʻana, ʻaʻole ʻōlelo ʻia kekahi mau lāʻau lapaʻau no nā keiki ma lalo o kekahi mau makahiki. He mea koʻikoʻi ka hahai ʻana i nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e nā luna olakino e pili ana i nā palena makahiki no nā kano kikoʻī.

4. ʻO ka maʻi maʻi COVID-19 mua: Pono nā kānaka i ola hou mai COVID-19 me kā lākou mea mālama ola ma mua o ka loaʻa ʻana o ke kano. ʻOiai ua ʻōlelo pinepine ʻia ka lāʻau lapaʻau no ka poʻe i loaʻa i ka maʻi maʻi, hiki i nā limahana mālama ola ke hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo pilikino e pili ana i nā kūlana pākahi.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke lawe i ka lāʻau lapaʻau COVID inā loaʻa iaʻu nā maʻi ʻaleʻale?

A: Inā loaʻa iā ʻoe kahi moʻolelo o ka maʻi maʻi koʻikoʻi i kekahi ʻāpana o ka lāʻau lapaʻau, pono e pale i ka lawe ʻana i ke kano COVID. E kūkākūkā me kāu mea mālama ola no ka ʻōlelo aʻo pilikino.

Nīnau: Pono anei nā wāhine hāpai e lawe i ka lāʻau lapaʻau COVID?

A: Pono nā wāhine hāpai e kamaʻilio me kā lākou mea mālama ola ma mua o ka loaʻa ʻana o ke kano. ʻOiai ʻo ka ʻikepili i loaʻa e hōʻike ana he ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau ma mua o nā pilikia, ʻokoʻa paha nā kūlana o kēlā me kēia kanaka.

Nīnau: Hiki i nā keiki ke loaʻa i ka lāʻau lapaʻau COVID?

A: ʻO ke kūpono o nā keiki no ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻi COVID e pili ana i ke kano kikoʻī a me nā palena makahiki i hoʻonohonoho ʻia e nā luna olakino. Pono e hahai i nā kuhikuhi i hāʻawi ʻia e nā limahana olakino.

I ka hopena, ʻoiai he mea koʻikoʻi nā kano COVID i ka pale ʻana i ka maʻi maʻi, pono kekahi poʻe e hoʻomaʻamaʻa makaʻala a pale paha i ka pale ʻana ma muli o nā allergies, nā kūlana olakino, nā palena makahiki, a i ʻole ka maʻi COVID-19 hou. He mea koʻikoʻi ke kūkākūkā me nā mea mālama ola no ka ʻōlelo aʻo pilikino a hahai i nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e nā luna olakino e hoʻoholo i nā hoʻoholo e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana.