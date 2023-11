By

Na wai ka hapa nui o Walmart?

I ke ao o ka hale kūʻai, kū ʻo Walmart ma ke ʻano he behemoth, e hoʻomalu ana i ka mākeke me kāna ʻoihana nui o nā hale kūʻai a me ka noho pūnaewele. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe ʻo wai ka mea nona kēia pilikua kūʻai? E noʻonoʻo kākou i ke ʻano nona ka Walmart a wehe i nā mea pāʻani koʻikoʻi ma hope o kona kūleʻa.

ʻO ka ʻohana Walton: Aia ka hapa nui o Walmart ma ka lima o ka ʻohana Walton, nā mamo a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ʻo Sam Walton. I ka makahiki 2021, nona ka ʻohana Walton ma kahi o 50% o nā ʻāpana o Walmart. ʻO kēia ka mea i lilo ai lākou i ʻohana waiwai loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a ʻo kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua. Loaʻa ka waiwai o ka ʻohana mai ko lākou kuleana kuleana ma Walmart.

Nā mea kuleana ʻē aʻe: ʻOiai ʻo ka ʻohana Walton e paʻa ana i ke kuleana nui loa, aia kekahi mau mea kuleana ʻē aʻe i loaʻa kahi ʻāpana o Walmart. Hoʻopili kēia i nā mea hoʻopukapuka kālā, e like me ke kālā hui, kālā penikala, a me nā ʻoihana hoʻopukapuka ʻē aʻe. Eia hou, hiki i nā mea hoʻopukapuka hoʻokahi ke loaʻa nā ʻāpana o Walmart ma o ka mākeke kūʻai.

Nīnau: He aha ka mea kuleana?

A: ʻO ka mea kuleana he kanaka a i ʻole hui nona nā ʻāpana a i ʻole waiwai i loko o kahi hui. Loaʻa i ka poʻe kuleana ke kuleana kālā i ka hui a loaʻa paha i nā ʻāpana a i ʻole nā ​​​​kuleana koho.

Nīnau: Pehea ka pōmaikaʻi o ka poʻe kuleana i ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana?

A: Hiki i nā mea kuleana ke pōmaikaʻi mai ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana ma o nā ʻāpana, ʻo ia kahi hapa o ka loaʻa kālā o ka hui i puʻunaue ʻia i nā mea kuleana. Hiki iā lākou ke pōmaikaʻi mai ka mahalo kālā inā piʻi ka waiwai o nā ʻāpana i ka manawa.

Nīnau: Hiki i kekahi ke kūʻai i nā ʻāpana o Walmart?

A: ʻAe, hiki i kekahi ke kūʻai i nā ʻāpana o Walmart ma o kahi moʻokāki brokerage. Kūʻai ʻia nā ʻāpana ma nā hoʻololi waiwai, e like me New York Stock Exchange, ma lalo o ka hōʻailona ticker "WMT."

I ka hopena, paʻa ka hapa nui o Walmart e ka ʻohana Walton, nona ka hui pū ʻana ma kahi o 50% o nā ʻāpana o ka hui. ʻO nā mea kuleana ʻē aʻe, ʻo ia hoʻi nā mea hoʻopukapuka ʻoihana a me nā mea hoʻopukapuka hoʻokahi, paʻa pū kekahi i ke kuleana ma ka ʻoihana kūʻai nui. He kuleana koʻikoʻi kēia ʻano nona i ka ulu a me ka holomua o Walmart i nā makahiki.