Na wai iā Costco i kēia manawa?

I ka honua o nā mea kūʻai nui, ua hana ʻo Costco Wholesale Corporation i kahi inoa nona iho. ʻIke ʻia no kāna mau hale kūʻai nui a me ke kumu kūʻai nui, ua lilo ʻo Costco i kahi huakaʻi hele no nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa. Akā ʻo wai ka mea nona kēia hale mana kūʻai?

I kēia manawa, ʻo nā mea kuleana nui loa o Costco ʻo kāna mau mea hoʻopukapuka kālā. ʻO kēia mau mea e pili ana i nā kālā hui, nā kālā penikala, a me nā ʻoihana hoʻopukapuka ʻē aʻe. ʻO ka hui nui loa o ka hui ʻo The Vanguard Group, nona ka 8% o nā ʻāpana koʻikoʻi o Costco. ʻO nā mea hoʻopukapuka waiwai nui ʻē aʻe ʻo BlackRock, State Street Corporation, a me Fidelity Investments.

Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he hui kūʻai lehulehu ʻo Costco, ʻo ia hoʻi, ua pālahalaha ʻia kona kuleana ma waena o nā mea hoʻopukapuka pilikino a me nā ʻoihana e paʻa ana i nā ʻāpana o ka ʻoihana. Hāʻawi kēia i kekahi me ke ala e hoʻopukapuka kālā e lilo i mea nona ka hapa o Costco.

NPP:

Nīnau: He aha ka manaʻo o kahi ʻoihana e kūʻai aku i ka lehulehu?

A: Ke kūʻai nui ʻia kahi ʻoihana, ʻo ia ka mea e loaʻa ana kāna mau ʻāpana no ke kūʻai ʻana e ka lehulehu ma nā kālepa kūʻai. ʻAe kēia i nā poʻe a me nā mea hoʻopukapuka kālā e kūʻai a kūʻai aku i nā ʻāpana, e lilo i ʻāpana ʻāpana o ka hui.

Nīnau: Aia kekahi mau lālā a i ʻole ʻohana i loaʻa i kahi hapa nui o Costco?

A: ʻAʻole, ʻaʻohe lālā hoʻokumu a ʻohana paha i loaʻa i kēia manawa kahi hapa nui o Costco. Ua hoʻololi ka hui i kahi ʻoihana kūʻai lehulehu, a ua māhele ʻia ka ʻona i waena o nā mea kuleana like ʻole.

Nīnau: Hiki ke hoʻololi i ka mana o Costco i ka manawa?

A: ʻAe, hiki ke loli ke kuleana o Costco i ka wā e kūʻai ʻia a kūʻai ʻia nā ʻāpana ma ka mākeke kūʻai. Hiki i nā mea hoʻolale kālā ke hoʻonui a hōʻemi paha i kā lākou mau paʻa, hiki ke hoʻololi i ke ʻano o ka mana o ka ʻoihana.

I ka hopena, ʻoiai ʻo Costco ka mea nona nā hui like ʻole o nā mea hoʻopukapuka pilikino a me nā ʻoihana, ʻo kāna mau mea kuleana nui loa i kēia manawa nā mea hoʻopukapuka kālā e like me The Vanguard Group. Ma ke ʻano he ʻoihana kūʻai lehulehu, hiki ke hoʻololi ʻia ka ʻona, akā e noho mau ana ka ʻoihana i kahi kanaka kūʻai nui me kahi kumu ākea o nā mea kuleana.