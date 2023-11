Na wai ka 51% o Walmart?

I ka honua o nā ʻoihana kūʻai nui, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart ma ke ʻano he ʻoihana ʻike ʻia a koʻikoʻi. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā ʻano huahana like ʻole, ua lilo ʻo Walmart i inoa hale no nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe ʻo wai ka mea paʻa i ka hapa nui o kēia behemoth kūʻai? E ʻimi kākou i ka hoʻokumu ʻana o Walmart a ʻike i ka mea nona ka 51% o ka hui.

ʻO ka hoʻokumu ʻana:

He hui kālepa lehulehu ʻo Walmart, ʻo ia hoʻi, ua māhele ʻia kona kuleana ma waena o nā mea kuleana he nui e paʻa ana i nā ʻāpana o ka ʻoihana. I kēia manawa, ʻaʻohe mea hoʻokahi a i ʻole kanaka nona kahi kuleana 51% mana ma Walmart. Akā, ua hoʻopuehu ʻia ka ʻona ma waena o nā ʻano mea hoʻopukapuka kālā a me nā mea hoʻopukapuka hoʻokahi.

ʻO nā mea kuleana nui:

ʻO kekahi o nā mea kuleana nui o Walmart e pili ana i nā ʻoihana hoʻokele waiwai, nā kālā penikala, a me nā kālā hui. Mālama kēia mau hui i nā hoʻopukapuka kālā o kā lākou mea kūʻai aku a hoʻokaʻawale i kahi ʻāpana o kā lākou waihona i ka waiwai Walmart. ʻOiai ʻaʻohe mea kuleana hoʻokahi e paʻa i ka hapa nui, ʻo kekahi o nā mea kuleana ʻoihana nui loa ʻo The Vanguard Group, BlackRock, a me State Street Corporation.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: No ka ʻohana Walton kekahi hapa nui o Walmart?

A: ʻAe, ʻo ka ʻohana Walton, nā mamo a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart ʻo Sam Walton, nona ka hapa nui o nā ʻāpana o ka hui. Eia naʻe, ʻaʻole hiki i kā lākou hui hui ʻana i ka hōʻailona 51%.

Nīnau: Hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻano nona ka Walmart i kēia mua aku?

A: ʻAe, hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻano o ka mana o nā hui kūʻai lehulehu i ka wā e kūʻai ʻia ana nā ʻāpana a kūʻai ʻia ma ka mākeke kūʻai. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻololi koʻikoʻi o ka kuleana e koi i ka nui o nā ʻāpana e loaʻa a kūʻai ʻia paha.

Nīnau: ʻAʻole pili ka mea nona ka hapa nui i ke kaʻina hana hoʻoholo a Walmart?

A: ʻAʻole, mālama ʻia ke kaʻina hana hoʻoholo a Walmart e kāna papa alakaʻi, nona nā poʻe i koho ʻia e nā mea kuleana. ʻO ka papa, me ka hui hoʻokele hoʻokele, ke kuleana no ka hoʻoholo ʻana i nā hoʻoholo hoʻolālā no ka hui.

I ka hopena, ʻaʻohe Walmart nona hoʻokahi nona ka mana o 51% stake. Akā, ua hoʻopuehu nui ʻia ka ʻona ma waena o nā ʻāpana like ʻole a me nā mea kuleana. ʻAʻole pili ʻia ke kaʻina hana hoʻoholo o ka ʻoihana e ka nele o ka mea nona ka hapa nui, ʻoiai ua hoʻokele ʻia e kāna papa alakaʻi.