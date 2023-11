Na wai i kūʻai aku iā Lowe?

Ma kahi hoʻololi kupanaha o nā hanana, ua hoʻolaha ʻo Home Depot, ka hale kūʻai hoʻomaikaʻi hale nui loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, i kona loaʻa ʻana iā Lowe's, kāna mea hoʻokūkū nui loa. ʻO ka ʻaelike, i hoʻopaʻa ʻia i nehinei, e hōʻailona ana i kahi loli nui i ka ʻoihana hoʻomaikaʻi home a waiho i nā mea he nui e noʻonoʻo e pili ana i nā hopena o kēia hui.

He aha ke ʻano o kēia no nā mea kūʻai?

No nā mea kūʻai, hiki i kēia loaʻa ke loaʻa nā hopena maikaʻi a maikaʻi ʻole. Ma kekahi ʻaoʻao, hiki i ka hui ʻana ke alakaʻi i ka hoʻokūkū nui ma waena o Home Depot a me nā mea kūʻai aku ʻē aʻe, e hopena ana i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me nā makana maikaʻi aʻe no nā mea kūʻai aku. Hoʻohui ʻia, hiki i nā kumuwaiwai hui a me ka ʻike o nā ʻoihana ʻelua ke alakaʻi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku a me kahi ākea o nā huahana.

Eia naʻe, ua hōʻike kekahi poʻe loea i nā hopohopo e hiki i kēia hui ʻana ke hoʻemi i ka hoʻokūkū, e alakaʻi ana i nā kumukūʻai kiʻekiʻe a me nā koho palena ʻole no nā mea kūʻai. Ke ʻike ʻia nei ka hopena o ka loaʻa ʻana i ka dinamika mākeke holoʻokoʻa a inā paha e pōmaikaʻi a pōʻino paha nā mea kūʻai.

He aha ka mea i alakaʻi i kēia loaʻa?

ʻO ka hoʻoholo e loaʻa iā Lowe's e hele mai ma ke ʻano o ka hoʻolālā ulu lōʻihi o ka Home Depot. Ma ka loaʻa ʻana o kāna mea hoʻokūkū nui loa, manaʻo ʻo Home Depot e hoʻoikaika i kona kūlana mākeke a hoʻonui i kāna kumu kūʻai. ʻO ka neʻe ʻana e hiki ai i ka Home Depot ke paʻi i ka pūnaewele nui o nā hale kūʻai a Lowe a loaʻa i nā mākeke hou.

He aha ke ʻano o kēia no nā limahana?

Manaʻo ʻia ka loaʻa ʻana i ka hopena nui i nā limahana o nā ʻoihana ʻelua. ʻOiai ua ʻōlelo ʻo Home Depot e manaʻo ʻo ia e hoʻopaʻa i ka hapa nui o nā limahana o Lowe, aia paha kekahi o ka hoʻohui ʻana o nā kuleana a me nā lilo o ka hana ma kekahi mau wahi. Eia naʻe, e maopopo wale ana ka nui o kēia mau hoʻololi i ka wā e wehe ʻia ai ke kaʻina hoʻohui.

Panina

ʻO ka loaʻa ʻana o Lowe's e Home Depot ua hoʻouna i nā nalu haʻalulu ma o ka ʻoihana hoʻomaikaʻi home. Ke kali nei nā mea kūʻai a me nā limahana i nā kikoʻī hou aʻe, e ʻike ʻia ana pehea e hoʻohālikelike ai kēia hui ʻana i ka wā e hiki mai ana o ka mākeke. ʻOiai aia nā pōmaikaʻi kūpono no ka poʻe kūʻai aku, e mau ana ka hopohopo e pili ana i ka hoʻokūkū hoʻemi a me kona hopena i nā kumukūʻai a me nā koho. ʻO ka manawa wale nō e haʻi inā he mea hoʻololi pāʻani kēia mea kūʻai aku a i ʻole he kumu e hopohopo ai i ka ʻoihana kūʻai hale hoʻomaikaʻi.

Nā wehewehena:

- Loaʻa: ʻO ka hana a kekahi hui e kūʻai ana i kahi hui ʻē aʻe a i kāna waiwai.

- Hoʻohui: ʻO ka hui ʻana o ʻelua a ʻoi aku paha nā hui i hoʻokahi hui.

- Ka hoʻoikaika o ka mākeke: ʻO nā ikaika a me nā mea e hoʻohuli ai i ka ʻano o kahi mākeke, me ka lako a me ke koi, ka hoʻokūkū, a me ke kumu kūʻai.

- Hoʻohui: ʻO ke kaʻina hana o ka hoʻohui a hoʻohui ʻana i nā ʻāpana like ʻole a i ʻole nā ​​​​ʻano i loko o kahi hui hoʻokahi.