ʻO wai ka mākeke pahuhopu a Walmart?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, loaʻa i kahi mākeke makai e holo ana ma nā ʻano demographic like ʻole. Me ka nui o nā huahana a me nā kumukūʻai hoʻokūkū, mālama ke kanaka kūʻai nui i kahi ākea o nā mea kūʻai. Mai ka poʻe ʻike kālā a i nā ʻohana e ʻimi nei i ka ʻoluʻolu, manaʻo ʻo Walmart e hoʻokō i nā pono o nā hui kūʻai like ʻole.

Nā Kiʻi:

ʻO ka mākeke pahuhopu ʻo Walmart ka nui o nā ʻohana waena a haʻahaʻa. Ke ʻimi pinepine nei kēia mau mea kūʻai aku i nā koho kūpono no kā lākou pono o kēlā me kēia lā. Hoʻonohonoho maikaʻi ka ʻoihana kūʻai nui i kāna mau hale kūʻai ma nā kaona a me nā wahi kuaʻāina, e huki ana i nā mea kūʻai aku i hiki ʻole ke komo i nā hale kūʻai ʻē aʻe a makemake paha i ka ʻoluʻolu o kahi ʻike kūʻai kū hoʻokahi.

ʻO nā mea kūʻai ʻike-kūʻai:

ʻO kekahi o nā ʻāpana koʻikoʻi o Walmart nā mea kūʻai ʻike kumu kūʻai. Hoʻokumu mua kēia poʻe i ka waiwai no ke kālā a makemake lākou i nā kumukūʻai haʻahaʻa o Walmart i kēlā me kēia lā. ʻO ka hiki iā Walmart ke kūkākūkā i nā kūʻai nui mai nā mea hoʻolako e hiki ai iā lākou ke hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū ma nā ʻano huahana like ʻole, mai nā hale kūʻai a i nā mea uila.

Nā ʻohana:

Hoʻopili pū ʻo Walmart i nā ʻohana i manaʻo nui i ka maʻalahi a me ka hiki ke loaʻa. Me kahi koho nui o nā huahana, me nā mea kūʻai, nā lole, nā mea hale, a me nā mea pāʻani, makemake ʻo Walmart e lilo i wahi huakaʻi no nā pono like ʻole o nā ʻohana. Hoʻohui ʻia, hāʻawi ka mea kūʻai aku i nā lawelawe e like me ka lāʻau lapaʻau, nā kikowaena ʻike, a me nā lawelawe kaʻa, e hana ia i kahi hale kūʻai hoʻokahi no nā ʻohana paʻahana.

NPP:

Nīnau: Ke kuhi nei anei ʻo Walmart i nā mea kūʻai kālā haʻahaʻa wale nō?

A: ʻOiai e huki ana ʻo Walmart i kahi helu nui o nā mea kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa ma muli o kona hiki ke loaʻa, mālama ia i kahi ākea ākea o ka demographics, me nā ʻohana a me nā ʻohana waena.

Nīnau: Loaʻa iā Walmart kahi pūʻulu makahiki?

A: ʻAʻole pili ka mākeke pahuhopu o Walmart i kahi pūʻulu makahiki. Akā, ke kālele nei i ka hoʻokō ʻana i nā pono o nā hui makahiki like ʻole, mai nā ʻohana ʻōpio a hiki i ka poʻe ʻelemakule, ma ka hāʻawi ʻana i nā huahana ākea.

Nīnau: Kūleʻa anei ʻo Walmart i nā wahi kaona?

A: ʻOiai e noho ana ʻo Walmart ma nā kaona, ʻo kona mau hale kūʻai e hoʻopaʻa nui ʻia ma nā kaona a me nā wahi kuaʻāina. ʻO kēia hoʻonohonoho hoʻolālā e hiki ai i ka mea kūʻai aku ke mālama i nā mea kūʻai aku i hiki ʻole ke komo maʻalahi i nā hale kūʻai ʻē aʻe.

I ka hopena, ua hoʻopili ʻia ka mākeke pahuhopu ʻo Walmart i kahi ākea ākea o ka heluna kanaka, e komo pū ana me nā ʻohana waena a haʻahaʻa, nā mea kūʻai ʻike kumu kūʻai, a me nā ʻohana e ʻimi nei i ka maʻalahi. Ma ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai hoʻokūkū, kahi koho nui o nā huahana, a me kahi ʻike kūʻai kūpono, hoʻomau ʻo Walmart i ka huki ʻana i kahi kumu kūʻai like ʻole.