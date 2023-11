ʻO wai ka poʻe i manaʻo ʻia e Walmart?

I ke ao o ka hale kūʻai, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i kāu poʻe i manaʻo ʻia he mea koʻikoʻi ia no ka kūleʻa. Ua kūkulu ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, i kona aupuni ma o ka mālama ʻana i kahi demographic kikoʻī. Akā ʻo wai ka poʻe i manaʻo ʻia e Walmart?

Ka wehewehe ʻana i ka poʻe i manaʻo ʻia e Walmart:

Kūlana nui ʻo Walmart i nā mea kūʻai waiwai e ʻimi nei i nā kumukūʻai kūpono ma nā ʻano huahana. ʻO kēia mau mea kūʻai ma waena o ka poʻe haʻahaʻa a me nā ʻohana e hoʻomaka ana i ka mālama kālā me ka ʻole o ka hoʻololi ʻana i ka maikaʻi. ʻO ka hoʻolālā o Walmart e hoʻopuni ana i ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā, e lilo ia i koho maikaʻi no nā mea kūʻai ʻike kālā.

Nā Kiʻi:

Loaʻa i ka poʻe i manaʻo ʻia ʻo Walmart kahi ʻano ʻano demographic. ʻOiai ʻoluʻolu ia i nā poʻe mai nā ʻano makahiki like ʻole, nā pae kālā, a me nā ʻano lāhui, ʻo ka hapa nui o kāna mea kūʻai aku i waena o ka makahiki a ʻoi paha. ʻO kēia kekahi ma muli o ka loaʻa pinepine ʻana o nā hanauna kahiko i nā hana kūʻai kūʻai a ʻoi aku ka nui o ka hoʻopaʻa ʻana i ke kālā.

Hiki i ka ʻāina:

ʻAʻole i kaupalena ʻia ka poʻe i manaʻo ʻia e Walmart i kahi ʻāina a i ʻole ʻāina. Me nā hale kūʻai he 11,000 ma ka honua holoʻokoʻa, me nā wahi ma United States, Canada, Mexico, a me nā ʻāina ʻē aʻe, loaʻa iā Walmart ka honua. ʻO kona hiki ke hōʻea i kahi ākea o nā mea kūʻai aku, ke kūlanakauhale a me ke kua'āina, kōkua i kona holomua.

NPP:

Nīnau: Ke kuhikuhi nei anei ʻo Walmart i nā kānaka haʻahaʻa wale nō?

A: ʻOiai ʻike ʻia ʻo Walmart no ka huki ʻana i nā mea kūʻai ʻike kālā, lawelawe ia i nā mea kūʻai mai nā pae kālā like ʻole. Hoʻopiʻi ka hiki ke loaʻa i nā poʻe a me nā ʻohana e ʻimi nei e hoʻolōʻihi i kā lākou kālā, me ka ʻole o kā lākou loaʻa kālā.

Nīnau: Ua kaupalena ʻia ka lehulehu o Walmart i kahi pūʻulu makahiki?

A: ʻAʻole, mālama ʻo Walmart i nā mea kūʻai aku o nā makahiki āpau. Eia nō naʻe, makemake ia e huki i nā mea kūʻai aku waena a me nā mea kūʻai aku ma muli o kā lākou mau kūʻai kūʻai a me nā mea nui.

Nīnau: Loaʻa iā Walmart kekahi poʻe i manaʻo ʻia e pili ana i ka lāhui?

A: He ʻokoʻa ka poʻe i manaʻo ʻia e Walmart a loaʻa i nā poʻe mai nā ʻano lāhui like ʻole. Manaʻo ka hui e lawelawe i nā mea kūʻai mai nā ʻano like ʻole o ke ola, me ka ʻole o ko lākou lāhui.

I ka hopena, ʻo ka poʻe i manaʻo ʻia ʻo Walmart he mau mea kūʻai waiwai e hoʻokaʻawale i ka mea kūʻai aku me ka ʻole e hoʻololi i ka maikaʻi. Hoʻopili ʻia kāna hoʻopiʻi ma nā ʻano demographic like ʻole, nā pae kālā, a me nā ʻano lāhui. Me kona hiki ʻana i ka honua a me kona kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā, hoʻomau ʻo Walmart i ka huki ʻana i kahi ākea o nā mea kūʻai aku e ʻimi nei i nā koho kūʻai kūpono.