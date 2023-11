ʻO wai ka hoa paio o Walmart?

ʻO wai ka hoʻokūkū o Walmart?

I ka honua o ka hale kūʻai, paʻakikī ka hoʻokūkū, a ke hoʻokūkū mau nei nā ʻoihana i ke kūlana kiʻekiʻe. I ka hiki ʻana iā Walmart, ka mea kūʻai nui i lilo i inoa ʻohana, nui ka poʻe e noʻonoʻo ʻo wai kāna mea hoʻokūkū nui. ʻOiai he nui nā mea hoʻokūkū ma ka heihei, kū kekahi hui ma ke ʻano he mea hoʻokūkū mua o Walmart - ʻo Amazon.

Amazon: ʻO ka hale kūʻai uila

Ua hoʻomaka ʻo Amazon, i hoʻokumu ʻia e Jeff Bezos i ka makahiki 1994, ma ke ʻano he hale kūʻai puke pūnaewele akā ua hoʻonui koke i kāna mau makana e lilo i mākeke pūnaewele nui loa ma ka honua. I loko o nā makahiki, ua ulu nui ʻo Amazon, hoʻololi i kāna ʻano huahana a lilo i hale kūʻai hoʻokahi no nā mea āpau mai ka uila a hiki i nā mea kūʻai. Me kāna koho nui, nā kumukūʻai hoʻokūkū, a me nā koho hāʻawi kūpono, ua lilo ʻo Amazon i mea ikaika e helu ʻia me ka ʻoihana kūʻai.

ʻO Walmart vs. Amazon: Ke Kaua no ka Kūʻai Kūʻai Kiʻekiʻe

Hōʻike pinepine ʻia ka hoʻokūkū ma waena o Walmart a me Amazon ma ke ʻano he hakakā ma waena o nā hale kūʻai brick-a-mortar kahiko a me ka pilikua e-commerce. ʻOiai ʻo Walmart kahi kūlana kino ikaika me kāna mau tausani o nā hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa, ʻo Amazon ka luna o ka mākeke pūnaewele. Ua hoʻokomo nui nā ʻoihana ʻelua i ko lākou mau ikaika ponoʻī e loaʻa ai ka ʻoi ma luna o kekahi.

Ua hoʻonui ʻo Walmart i kāna mau hana e-commerce, hoʻonui i kāna mākeke pūnaewele, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna mau lawelawe lawe. Ua hoʻohana pū ka ʻoihana i kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai e hāʻawi i nā koho kūpono e like me ka curbside pickup a me ka lawe ʻana i ka lā like.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ke holomua nei ʻo Amazon i ka wahi kūʻai kino. ʻO ka loaʻa ʻana o Whole Foods Market ma 2017 i hōʻailona i ke komo ʻana o Amazon i ka ʻoihana kūʻai, e ʻae iā ia e hoʻokūkū pololei me ka ʻoihana kūʻai ʻo Walmart. Eia kekahi, ua hoʻāʻo ʻo Amazon me nā hale kūʻai kālā ʻole a hoʻonui i kāna manaʻo Amazon Go.

Nīnau: ʻO Amazon wale nō ka hoʻokūkū o Walmart?

A: ʻOiai ʻo Amazon ka hoʻokūkū mua o Walmart, aia kekahi mau mea hoʻokūkū ma ka ʻoihana kūʻai, e like me Target, Costco, a me Kroger.

Nīnau: ʻO wai ka lima kiʻekiʻe ma ke kaua ʻo Walmart vs. Amazon?

A: Ke hoʻomau nei ke kaua no ke kūʻai kūʻai kiʻekiʻe ma waena o Walmart a me Amazon, a aia nā ʻoihana ʻelua i ko lākou ikaika. Loaʻa iā Walmart kahi noho kino ikaika, ʻoiai ʻo Amazon e hoʻomalu i ka mākeke pūnaewele. ʻAʻole naʻe e ʻike ʻia ka hopena o kēia hoʻokūkū.

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa o Walmart a me Amazon i kā lākou mau hiʻohiʻona ʻoihana?

A: Ke hana nui nei ʻo Walmart ma ke ʻano he hale kūʻai brick-a-motar, me kahi pūnaewele nui o nā hale kūʻai. ʻO Amazon, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he hale mana e-commerce, e hana nui ana ma ka pūnaewele akā e hoʻonui ana i nā hale kūʻai kino.

I ka hopena, ʻoiai ʻo Walmart e kū nei i ka hoʻokūkū mai nā mea pāʻani kūʻai like ʻole, kū ʻo Amazon i kāna hoʻokūkū mua. Ke hoʻomau nei ke kaua ma waena o kēia mau mea kūʻai nui ʻelua i ka hana ʻana i ka ʻoihana, me kēlā me kēia ʻoihana e hoʻohana ana i kona ikaika e loaʻa ai ka ʻoi. I ka ulu ʻana o ka ʻāina kūʻai kūʻai, he mea hoihoi ia ke ʻike i ke ʻano o ka hoʻokūkū ʻana a ʻo wai ka mea lanakila.