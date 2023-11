ʻO wai ka hoʻokūkū nui loa o Walmart?

I loko o ka ʻoihana kūʻai hoʻokūkū hoʻokūkū nui, ua lōʻihi ka mana o Walmart, i ʻike ʻia no kāna ʻoihana nui o nā hale kūʻai a me nā ʻano huahana. Eia naʻe, i ka ulu ʻana o ka ʻāina kūʻai kūʻai, hoʻokahi nīnau e kū pinepine nei: ʻO wai ka mea hoʻokūkū nui loa o Walmart?

Amazon: Ka Pilikua E-Kalepa

I ka hiki ʻana mai i ka hoʻokūkū ʻana i ke kūlana kiʻekiʻe o Walmart, kū ʻo Amazon ma ke ʻano he hoʻokūkū koʻikoʻi loa. Ma ke ʻano he hale kūʻai pūnaewele nui loa o ka honua, ua hoʻololi ʻo Amazon i ke ʻano o ke kūʻai ʻana o nā kānaka, e hāʻawi ana i kahi koho nui o nā huahana i nā kumukūʻai hoʻokūkū. Me kāna paepae pūnaewele maʻalahi a me nā lawelawe hoʻopuka wikiwiki, ua hopu maikaʻi ʻo Amazon i kahi ʻāpana nui o ka mākeke kūʻai kūʻai, e komo ana i ka waihona kūʻai kuʻuna o Walmart.

Kuhikuhi: ʻO ka Bullseye Retailer

ʻO kekahi mea hoʻokūkū koʻikoʻi i ke kaua no ka mana kūʻai kūʻai ʻo Target. ʻIke ʻia no kāna mau mea kūʻai maʻamau a me ke kumukūʻai, ua kālai ʻo Target i kahi mākeke niche nona iho, e ʻimi ana i kahi demographic ʻōpio a ʻoi aku ka ʻike. Me kona manaʻo nui i ka hoʻonaninani hale, nā lole, a me nā huahana nani, ua hoʻokō ʻo Target e hoʻokaʻawale iā ia iho mai Walmart, e ʻoluʻolu i kahi waihona kūʻai kūʻokoʻa.

Costco: ʻO ka Hale Paʻa Hale Pilikua Pilikua

ʻOiai ke kālele nei ʻo Walmart i nā kumu kūʻai haʻahaʻa o kēlā me kēia lā, ua lilo ʻo Costco i mea hoʻokūkū nui ma o ka hāʻawi ʻana i nā huahana nui ma nā kumukūʻai hoʻemi ma o kāna mau hui hale kūʻai lālā. Me kona kumu kūʻai kūpaʻa a me ka inoa no nā huahana maikaʻi, ua hoʻokō ʻo Costco i ka hoʻokūkū me Walmart ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike kūʻai kūʻai kūʻokoʻa a me nā makana hoihoi ma nā ʻano mea like ʻole.

NPP

Nīnau: ʻO Walmart ka mea kūʻai nui loa ma ka honua?

A: ʻAe, ʻo Walmart ka mea kūʻai nui loa ma ka honua i kēia manawa ma muli o ka loaʻa kālā.

Nīnau: Pehea e hoʻokūkū ai ʻo Amazon me Walmart?

A: Hoʻokūkū ʻo Amazon me Walmart ma ka hāʻawi ʻana i kahi koho nui o nā huahana ma ka pūnaewele, nā lawelawe hoʻouna wikiwiki, a me nā kumu kūʻai hoʻokūkū.

Nīnau: He aha ka mea i hoʻokaʻawale iā Target mai Walmart?

A: Hoʻokaʻawale ʻo Target iā ia iho mai Walmart ma o ka nānā ʻana i nā mea kūʻai maʻamau a kūʻai aku, e ʻoluʻolu ana i kahi waihona mea kūʻai aku ʻōpio a ʻoi aku ka manaʻo.

Nīnau: Pehea e hoʻokūkū ai ʻo Costco me Walmart?

A: Hoʻokūkū ʻo Costco me Walmart ma ka hāʻawi ʻana i nā huahana nui ma nā kumukūʻai hoʻemi ma o kāna mau hale waihona kālā e pili ana i ka lālā, e huki ana i kahi kumu kūʻai kūpaʻa.

I ka hopena, ʻoiai ke hoʻomau nei ʻo Walmart i kahi ʻoihana kūʻai nui, ke kū nei ʻo ia i ka hoʻokūkū paʻakikī mai nā mea hoʻokūkū e like me Amazon, Target, a me Costco. Loaʻa i kēlā me kēia o kēia mau hui kona mau ikaika a me nā hoʻolālā, e ʻoluʻolu i nā ʻāpana mea kūʻai aku. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻāina hale kūʻai, ʻo ke kaua no ke kūlana kiʻekiʻe ma waena o kēia mau hoa hoʻokūkū e hoʻoikaika nui ʻia, e hoʻomaikaʻi i nā mea kūʻai aku me nā koho a me nā kumukūʻai hoʻokūkū.