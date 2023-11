ʻO wai ka mea kūʻai nui a Walmart?

Ma ka ʻoihana kūʻai, he mea maʻamau ka loaʻa ʻana o nā ʻoihana i kahi waihona mea kūʻai like ʻole, mai ka poʻe i nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā hui nui. Eia nō naʻe, i ka wā e pili ana iā Walmart, ka mea kūʻai nui loa o ka honua, e noʻonoʻo paha kekahi ʻo wai kā lākou mea kūʻai nui loa. E noʻonoʻo kākou i kēia nīnau a e ʻimi i ka dynamics hoihoi o ka waihona mea kūʻai aku o Walmart.

Ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu kūʻai o Walmart

Hāʻawi ʻo Walmart i nā ʻano mea kūʻai aku, me ka poʻe a me nā ʻohana e ʻimi nei i nā mea pono o kēlā me kēia lā, a me nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā ʻoihana e ʻimi nei i nā kūʻai nui. Me nā hale kūʻai o 11,000 ma ka honua holoʻokoʻa, loaʻa iā Walmart kahi waihona mea kūʻai nui e pili ana i nā ʻano demographic a me nā ʻoihana.

ʻO ka mea kūʻai nui a Walmart: ʻO nā ʻoihana liʻiliʻi

ʻOiai e mālama ana ʻo Walmart i ka lehulehu o nā mea kūʻai aku, ua ʻike nui ʻia ʻo kā lākou ʻāpana mea kūʻai aku ʻo nā ʻoihana liʻiliʻi. Ke hilinaʻi nei kēia mau ʻoihana iā Walmart no kā lākou mea e pono ai, ke kūʻai ʻana i nā huahana i ka nui ma nā kumukūʻai hoʻokūkū. ʻO ke kaulahao lako a me ka ʻoihana hoʻolaha kūpono o Walmart e lilo ia i mea koho maikaʻi no nā ʻoihana liʻiliʻi e nānā ana e hoʻopaʻa i kā lākou mau papa me nā ʻano huahana.

NPP

Nīnau: He aha ke kaulahao lako?

A: ʻO kahi kaulahao hoʻolako e pili ana i ka pūnaewele o nā hui, nā kānaka, nā hana, nā ʻike, a me nā kumuwaiwai i pili i ka hana a me ka hāʻawi ʻana i nā waiwai a i ʻole nā ​​​​lawelawe i ka mea kūʻai hope.

Nīnau: He aha ka pūnaewele hoʻolaha?

A: ʻO kahi pūnaewele hoʻolaha he ʻōnaehana o nā mea pili, e like me nā hale kūʻai a me nā ʻoihana halihali, e hiki ai i ka neʻe pono o nā waiwai mai ka mea hana a hiki i ka mea kūʻai hope.

Nīnau: Pehea e mālama ai ʻo Walmart i nā ʻoihana liʻiliʻi?

A: Hāʻawi ʻo Walmart i nā lawelawe like ʻole i kūpono i nā pono o nā ʻoihana liʻiliʻi, e like me nā koho kūʻai nui, nā kumu kūʻai hoʻokūkū, a me ka loaʻa ʻana i kahi ākea o nā huahana. Eia hou, hāʻawi ʻo Walmart i nā kumuwaiwai a me ke kākoʻo e kōkua i nā ʻoihana liʻiliʻi e holomua.

Nīnau: Loaʻa iā Walmart nā ʻāpana mea kūʻai nui ʻē aʻe?

A: ʻAe, ma waho o nā ʻoihana liʻiliʻi, lawelawe ʻo Walmart i kahi helu nui o nā mea kūʻai aku a me nā ʻohana e kūʻai ana i nā mea pono o kēlā me kēia lā. Eia kekahi, ʻo nā hui a me nā ʻoihana nui kekahi ʻāpana o ka waihona mea kūʻai aku o Walmart.

I ka hopena, ʻoiai he waihona mea kūʻai like ʻole ʻo Walmart, ʻo nā ʻoihana liʻiliʻi kā lākou mea kūʻai nui loa. Me ka nui o kā lākou huahana, nā kumu kūʻai hoʻokūkū, a me nā kaulahao hoʻolako maikaʻi, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i kahi huakaʻi no nā ʻoihana liʻiliʻi e ʻimi ana e hoʻokō i kā lākou mau mea waiwai.