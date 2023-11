ʻO wai ke kaikamahine CEO Walmart?

ʻO wai ke kaikamahine a Walmart CEO?

Ma ka honua o ka ʻoihana, lawe kekahi mau inoa i ke kaumaha nui, a ʻo kekahi o ia inoa ʻo Walmart. Ma ke ʻano he ʻoihana kūʻai nui loa ma ka honua holoʻokoʻa, ua lilo ʻo Walmart i inoa ʻohana e like me ka maʻalahi a me ka hiki. ʻO Doug McMillon ke alakaʻi o kēia hui kūʻai nui, ʻo ia ka Luna Nui mai ka makahiki 2014. ʻOiai ua ʻike nui ʻia e pili ana i ke alakaʻi ʻana a me nā hana a McMillon, aia ka hoihoi e pili ana i kona ola ʻohana, ʻo ia hoʻi kāna kaikamahine.

ʻO ke kaikamahine a Walmart CEO

ʻO ke kaikamahine a Doug McMillon, ʻo Emma McMillon, ua mālama ʻo ia i kahi kūlana haʻahaʻa ʻoiai ke kūlana kiʻekiʻe o kona makuakāne. Ua hānau ʻia a hānai ʻia ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ua koho ʻo Emma McMillon e alakaʻi i kahi ola pilikino mai ka maka o ka lehulehu. ʻO ka hopena, ʻaʻole nui ka ʻike i loaʻa e pili ana i kāna mau hana pilikino a me kāna ʻoihana.

ʻOiai ʻaʻole paha he kanaka lehulehu ʻo Emma McMillon, ʻo ke kuleana o kona makuakāne ma ke ʻano he Luna Nui o Walmart ua hoʻololi ʻia kona ola ma nā ʻano like ʻole. Ke ulu nei ʻo ia i loko o kahi ʻohana i komo nui i ka ʻoihana kūʻai, ua loaʻa paha iā ia nā ʻike koʻikoʻi i ka honua ʻoihana a me nā pilikia a me nā manawa kūpono.

Nīnau: He aha ke kuleana o ka Luna Nui?

A: ʻO ka Luna Nui, a i ʻole Luna Nui, ʻo ia ka luna kūlana kiʻekiʻe loa ma kahi hui. Na lākou ke kuleana no ka hoʻoholo ʻana i nā ʻoihana nui, ka hoʻokele ʻana i nā hana holoʻokoʻa, a me ke alakaʻi ʻana i ka hui i kāna mau pahuhopu.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o Doug McMillon i Luna Nui o Walmart?

A: Ua lawelawe ʻo Doug McMillon ma ke ʻano he Luna Nui o Walmart mai ka makahiki 2014. Ma mua o kona lilo ʻana i Luna Nui, ua paʻa ʻo ia i nā kūlana like ʻole i loko o ka hui, me nā kuleana hoʻokō i ke kālepa a me ka logistic.

Nīnau: No ke aha he mea koʻikoʻi ʻo Walmart?

A: He mea koʻikoʻi ʻo Walmart ma muli o kona nui a me kona mana i ka ʻoihana kūʻai. Hoʻohana ia i nā kaukani hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa a hāʻawi i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai hoʻokūkū, e lilo ia i koho kaulana no nā mea kūʻai.

Nīnau: Ua komo ʻo Emma McMillon i ka hoʻokele ʻana o Walmart?

A: ʻAʻohe ʻike lehulehu e hōʻike ana ua komo ʻo Emma McMillon i ka hoʻokele ʻana o Walmart. Ua koho ʻo ia e alakaʻi i kahi ola pilikino, a ʻaʻole i hōʻike ʻia kāna mau ʻoihana, inā he.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ke kaikamahine a Walmart CEO Doug McMillon, ʻo Emma McMillon, ʻaʻole paha he kanaka lehulehu, ʻo kona pili ʻana i kekahi o nā ʻoihana kūʻai nui loa o ka honua e hoʻohālike i kona ola. Ke hoʻomau nei ʻo ia i ke ola pilikino, ʻo ke kūlana o kona makuakāne ma ke ʻano he Luna Hoʻokele o Walmart ke hoʻomau nei i ke kumu o ka hoʻopiʻi no nā mea he nui.