ʻO wai ka lālā ʻohana Walton waiwai loa?

Ma ke ʻano o ka waiwai a me ka waiwai, ʻo ka ʻohana Walton kahi inoa e kū nei. ʻIke ʻia no kā lākou hui pū ʻana me Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, ua hōʻiliʻili nā Waltons i ka nui o ka waiwai i nā makahiki. Akā ʻo wai ka mea waiwai loa i waena o lākou? E ʻimi kākou i nā kikoʻī.

Sam Walton: Ka Makuahine

ʻO Sam Walton, ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, i hoʻokumu i ke kumu no ka waiwai nui o ka ʻohana. Hoʻomaka me kahi hale kūʻai hoʻokahi ma Arkansas i ka makahiki 1962, ua kūkulu ʻo ia i kahi aupuni kūʻai i hoʻololi i ka ʻoihana. Eia naʻe, ʻoiai ʻo kona kūleʻa, ʻaʻole ʻo Sam Walton ka lālā waiwai loa o ka ʻohana i kēia lā.

ʻO Jim Walton: ʻO Walton waiwai loa

Wahi a Forbes' real-time billionaire tracker, ʻo Jim Walton i kēia manawa ke paʻa nei ke poʻo inoa o ka lālā ʻohana Walton waiwai loa. Hānau ʻia i ka makahiki 1948, ʻo Jim ke keiki muli loa a Sam Walton. Ua hoʻoili ʻo ia i kahi hapa nui o ka waiwai o kona makuakāne a ua hana pū kekahi i nā hoʻopukapuka kūleʻa ma waho o Walmart. Me ka ʻupena waiwai ʻoi aku ma mua o $70 biliona, ʻaʻole kānalua ʻo Jim Walton ma ke kiʻekiʻe o ka pyramid waiwai o ka ʻohana.

Nīnau: Pehea i hōʻiliʻili ai ka ʻohana Walton i kā lākou waiwai?

A: Loaʻa ka waiwai o ka ʻohana Walton mai kā lākou kuleana iā Walmart. I ka ulu ʻana o ka hui a hoʻonui ʻia, pēlā nō ko lākou waiwai.

Nīnau: Aia kekahi mau lālā waiwai ʻē aʻe o ka ʻohana Walton?

A: ʻAe, aia kekahi mau lālā ʻē aʻe o ka ʻohana Walton i waiwai nui. ʻO Alice Walton, ke kaikamahine a Sam Walton, a me Rob Walton, ke keiki hiapo a Sam Walton.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka waiwai o Jim Walton me nā piliona piliona ʻē aʻe?

A: ʻO ka waiwai nui o Jim Walton e hoʻonoho iā ia i waena o nā piliona piliona kiʻekiʻe o ka honua. Akā naʻe, ʻaʻole ʻo ia ka mea waiwai loa ma ka honua. ʻO nā kiʻi e like me Jeff Bezos, Elon Musk, a me Bernard Arnault i ʻoi aku ma mua o ka waiwai.

I ka hopena, ʻoiai ʻo Sam Walton i hoʻokumu i ke kumu no ka waiwai o ka ʻohana, ʻo Jim Walton ka mea e paʻa nei i ka inoa o ka lālā ʻohana Walton waiwai loa. Me kāna hoʻoilina koʻikoʻi a me kāna mau hoʻopukapuka kūleʻa, ua hoʻoikaika ʻo Jim i ka waiwai o ka ʻohana i kahi kiʻekiʻe. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka hoʻomau ʻana o ka ʻohana Walton holoʻokoʻa i kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua, mahalo i kā lākou hui pū ʻana me Walmart a me kā lākou hoʻoholo kālā akamai.