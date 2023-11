ʻO wai ke kaikuahine o ka mea nona Walmart?

Ma ke ao o ka hale kūʻai, kū ʻo Walmart ma ke ʻano he kanaka nunui, e hoʻomalu ana i ka ʻoihana me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me ka noho honua. Hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962, ua lilo ka mea kūʻai nui i inoa ʻohana, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe e pili ana i ka ʻohana ma hope o kēia aupuni kūʻai? ʻO wai ke kaikuahine o ka mea nona ka Walmart?

ʻO Alice Walton ke kaikuahine o ka mea nona Walmart. Ua hānau ʻia ma ʻOkakopa 7, 1949, ʻo Alice wale ke kaikamahine a Sam Walton lāua ʻo Helen Walton. ʻO ia ka muli loa o ka ʻohana Walton, ʻo ia hoʻi kona mau kaikunāne ʻo Rob, Jim, a me John. ʻOiai ua hana koʻikoʻi kona mau kaikunāne i ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻonui ʻana o Walmart, ua hana ʻo Alice i kāna hōʻailona ponoʻī i ka honua o ka hana.

ʻO Alice Walton he mea ʻohi kiʻi a he philanthropist. Nui kona makemake i ka hana noʻeau a ua hoʻohana ʻo ia i kāna waiwai e kūkulu i kahi hōʻiliʻili hoihoi i nā makahiki. I ka makahiki 2011, ua wehe ʻo ia i ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Crystal Bridges o ʻAmelika Art ma Bentonville, Arkansas. Hōʻike ka hale hōʻikeʻike i kahi ākea o nā hana kiʻi ʻAmelika, me nā ʻāpana mai nā mea pena kaulana e like me Andy Warhol a me Norman Rockwell.

NPP:

Nīnau: Pehea i komo ai ʻo Alice Walton i ka hana noʻeau?

A: Ua hoʻomohala ʻo Alice Walton i ka hoihoi i ka hana kiʻi i kona wā ʻōpio. Ua aʻo ʻo ia i ka mōʻaukala noʻeau ma ke kulanui a ua ʻohi ʻo ia i nā hana no nā makahiki he nui.

Nīnau: He aha ka Crystal Bridges Museum of American Art?

A: ʻO ka Crystal Bridges Museum of American Art he hale hōʻikeʻike i hoʻokumu ʻia e Alice Walton. Aia i loko o Bentonville, Arkansas kahi hōʻiliʻili o nā hana kiʻi ʻAmelika.

Nīnau: He aha ka waiwai o Alice Walton?

A: I ka makahiki 2021, ua manaʻo ʻia ka waiwai o Alice Walton ma kahi o $70 biliona, ʻo ia kekahi o nā wahine waiwai loa o ka honua.

Nīnau: Ua komo anei ʻo Alice Walton i Walmart?

A: ʻOiai ʻo Alice Walton he lālā o ka ʻohana Walton, ʻaʻole ʻo ia i komo ikaika i nā hana o kēlā me kēia lā o Walmart. ʻO kāna mea nui e nānā i kāna hōʻiliʻili kiʻi a me kāna mau hana philanthropic.

I ka hopena, ua hana ʻo Alice Walton, ke kaikuahine o ka mea nona Walmart, i inoa nona i ka honua noʻeau. ʻOiai ua hana nui kona mau kaikunāne i ka kūleʻa o Walmart, ua ʻimi ʻo Alice i kona makemake no ka hana kiʻi a hana i kahi hōʻiliʻili kupaianaha. Ma o kona philanthropy a me ka hoʻokumu ʻana i ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Crystal Bridges, ua hana ʻo ia i ka hopena mau loa i ke kaiāulu noʻeau.