ʻO wai ka mea kūʻai waiwai loa ma ka honua?

I ka honua hoʻokūkū o ka hale kūʻai, nui nā mea pāʻani e hoʻokūkū nei no ke kūlana kiʻekiʻe. Eia naʻe, i ka hiki ʻana mai i ke poʻo inoa o ka mea kūʻai aku waiwai loa ma ka honua, kū hoʻokahi inoa ma mua o ke koena - ʻo ka mea hoʻokumu a me CEO o Amazon, ʻo Jeff Bezos.

ʻO Jeff Bezos: ʻO ka Titan Retail

ʻO Jeff Bezos, ka haku ma hope o Amazon, ua hōʻiliʻili i ka waiwai nui ma o kāna ala hou i ka hale kūʻai. Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1994 ma ke ʻano he hale kūʻai puke pūnaewele, ua hoʻonui ʻia ʻo Amazon i kahi nunui e-commerce honua, e hāʻawi ana i kahi ʻano nui o nā huahana a me nā lawelawe. ʻO ka nānā mau ʻana o Bezos i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me kona hiki ke hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i nā ʻano mākeke ua hoʻolalelale iā Amazon i ka kūleʻa ʻole.

Ka Waiwai o Jeff Bezos

I ka makahiki 2021, ua manaʻo ʻia ka waiwai o Jeff Bezos ma kahi o $ 200 biliona, e hoʻolilo iā ia i mea waiwai loa ma ka honua. ʻO ka hapa nui o kāna waiwai mai kāna kuleana kuleana ma Amazon, i ʻike i ka ulu nui ʻana i nā makahiki. ʻO ka ʻike ʻoihana a me ke alakaʻi ʻana o Bezos i mea nui i ka hoʻololi ʻana iā Amazon i hale mana kūʻai.

Nīnau: Pehea i lilo ai ʻo Jeff Bezos i mea kūʻai waiwai loa?

A: Ua lilo ʻo Jeff Bezos i mea kūʻai waiwai loa ma o kāna hoʻokumu ʻana a alakaʻi iā Amazon, ʻo ia ka mea i lilo i mākeke pūnaewele nui loa ma ka honua.

Nīnau: Pehea ʻo Amazon e loaʻa ai ka loaʻa kālā?

A: Hoʻopuka ʻo Amazon i ka loaʻa kālā ma o nā ala like ʻole, me ke kūʻai ʻana aku i nā huahana ma kāna kahua, nā lawelawe kau inoa e like me Amazon Prime, a me nā lawelawe ʻikepili kapua ma o Amazon Web Services (AWS).

Nīnau: ʻO wai kekahi mau mea kūʻai waiwai waiwai?

A: ʻOiai e paʻa ana ʻo Jeff Bezos i ke poʻo inoa o ka mea kūʻai waiwai loa, aia kekahi mau mea kūʻai waiwai kaulana e like me Bernard Arnault, ka Luna Nui o LVMH, a me Amancio Ortega, ka mea nāna i hoʻokumu i Inditex (Zara).

Nīnau: Pehea ka hopena o Amazon i ka ʻoihana kūʻai?

A: Ua hoʻololi ʻo Amazon i ka ʻoihana kūʻai aku ma o ka hoʻokomo ʻana i ka manaʻo o ke kūʻai pūnaewele a me ka hoʻouna wikiwiki ʻana. ʻO kona kūleʻa i koi aku i nā mea kūʻai kūʻai brick-a-mortar kuʻuna e hoʻololi a hana hou e hoʻomau i ka hoʻokūkū.

I ka hopena, ʻo Jeff Bezos, ka mea hoʻokumu a me ka Luna Nui o Amazon, e paʻa i ka inoa o ka mea kūʻai waiwai loa ma ka honua. Ma o kāna alakaʻi ʻike ʻike a me ka kūleʻa o Amazon, ua hoʻonui ʻo Bezos i kahi waiwai kupaianaha. ʻAʻole hiki ke hōʻole ʻia kona hopena i ka ʻoihana kūʻai aku, a ʻo kāna moʻolelo he mea hoʻoikaika i ka poʻe ʻoihana makemake i ka honua holoʻokoʻa.