By

ʻO wai ka mea waiwai loa ma ka ʻohana Walmart?

Ma ke ao o ka hale kūʻai, kū ka ʻohana Walmart ma ke ʻano he mea waiwai a koʻikoʻi. Me kahi aupuni nui i kūkulu ʻia a puni ka hui kūʻai multinational Walmart Inc., ua hōʻiliʻili ka ʻohana i ka waiwai nui i nā makahiki. Akā ʻo wai ka mea waiwai loa i kēia ʻohana kaulana?

ʻO ka pane i kēlā nīnau ʻaʻohe mea ʻē aʻe ʻo Alice Walton. Hānau ʻia ma ʻOkakopa 7, 1949, ʻo Alice ke kaikamahine a ka mea hoʻokumu ʻo Walmart ʻo Sam Walton lāua ʻo Helen Walton. Me ka waiwai waiwai ma luna o $70 biliona, paʻa ʻo ia i ke poʻo inoa o ka wahine waiwai loa ma ka honua a ua hoʻopaʻa mau ʻia i waena o nā piliona piliona kiʻekiʻe ma ka honua.

ʻO ka waiwai o Alice Walton ma muli o kāna kuleana hoʻoilina ma Walmart. Loaʻa iā ia kahi hapa nui o nā ʻāpana o ka hui, i piʻi nui i ka waiwai i nā makahiki. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole i loaʻa wale kāna waiwai mai Walmart. He kanaka ʻohi kiʻi ʻoniʻoni ʻo Alice a ua hoʻopukapuka nui ʻo ia i nā ʻāpana kiʻi like ʻole, e hāʻawi hou ana i kāna waiwai nui.

NPP:

Nīnau: Pehea i lilo ai ʻo Alice Walton i kanaka waiwai loa ma ka ʻohana Walmart?

A: Ua lilo ʻo Alice Walton i kanaka waiwai loa ma ka ʻohana Walmart ma muli o kāna keʻena hoʻoilina ma Walmart a me kāna hoʻopukapuka ʻana i ka hana kiʻi.

Nīnau: ʻO Alice Walton wale nō ka piliona kālā ma ka ʻohana Walmart?

A: ʻAʻole, ʻaʻole ʻo Alice Walton wale nō ka piliona kālā ma ka ʻohana Walmart. ʻO kona mau kaikunāne, ʻo Jim lāua ʻo Rob Walton, paʻa i ka waiwai nui a ʻo ia kekahi o ka poʻe waiwai loa ma ka honua.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka waiwai o Alice Walton me nā piliona piliona ʻē aʻe?

A: ʻO ka waiwai o Alice Walton ke kau mau nei iā ia i waena o nā piliona piliona kiʻekiʻe o ka honua. ʻOiai ʻaʻole paha ʻo ia e paʻa i ke poʻo inoa o ka mea waiwai loa, ʻaʻole kānalua ʻo ia kekahi o nā mea waiwai loa ma ka honua.

Nīnau: Ua komo anei ʻo Alice Walton i nā hana a Walmart?

A: ʻOiai ʻo Alice Walton he mea kuleana nui ma Walmart, ʻaʻole ʻo ia i komo ikaika i nā hana o kēlā me kēia lā o ka hui. Aia kona manaʻo nui i kāna hōʻiliʻili kiʻi a me kāna mau hana philanthropic.

I ka hopena, ʻo Alice Walton, ke kaikamahine a Walmart hoʻokumu ʻo Sam Walton, ʻo ia ka mea waiwai loa ma ka ʻohana Walmart. Me ka ʻupena waiwai ma luna o $70 biliona, ua hōʻiliʻili ʻo ia i kāna waiwai ma o kāna kuleana hoʻoilina ma Walmart a me kona makemake i ka hana noʻeau. Ma ke ʻano he kanaka waiwai loa ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoi aku ka mana o Alice Walton ma mua o ke aupuni Walmart.