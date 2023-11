ʻO wai ke kanaka waiwai loa ma Arkansas?

Ma ka ʻāina o ka manawa kūpono, kahi i loaʻa ai ka pōmaikaʻi a hoʻokō ʻia nā moeʻuhane, ua kaena ʻo Arkansas i kāna ʻāpana ponoʻī o ka poʻe waiwai. Akā ʻo wai lā ke kanaka waiwai loa ma kēia mokuʻāina hema? E ʻimi kākou i ka honua o nā mea waiwai loa o Arkansas a ʻike i ka pane o kēia nīnau wela.

Nā Kūkaʻi

ʻO Arkansas kahi home o nā piliona piliona, akā hoʻokahi inoa i kū i waena o ke koena: ʻo Jim Walton. ʻOiai ʻo ia ke keiki muli loa a ka mea hoʻokumu ʻo Walmart ʻo Sam Walton, ua hoʻonui ʻo Jim i kahi waiwai nui i nā makahiki. Ma kahi o $60 biliona, ua paʻa ʻo ia i ka inoa o ka mea waiwai loa ma Arkansas.

ʻO Jim Walton: He kanaka mana

Hānau ʻia ʻo Jim Walton ma Iune 7, 1948, ma Newport, Arkansas, ʻaʻole ʻo Jim Walton wale nō he billionaire akā he kanaka koʻikoʻi nō hoʻi i ka ʻoihana a me nā kaiāulu philanthropic. Ke lawelawe nei ʻo ia ma ka papa alakaʻi no Walmart, ka hale kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, a ke komo ikaika nei ʻo ia i ka Walton Family Foundation, e kālele ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻonaʻauao, mālama ʻia kaiapuni, a me ke kākoʻo ʻana i nā kaiāulu kūloko.

NPP

N: Pehea ʻo Jim Walton i hōʻiliʻili ai i kāna waiwai?

A: Ua loaʻa iā Jim Walton kahi hapa nui o kāna waiwai mai kona makuakāne, ʻo Sam Walton, nāna i hoʻokumu iā Walmart. Eia naʻe, ua hana ʻo ia i nā hoʻopukapuka naʻauao a paʻa i kahi kuleana nui i ka ʻoihana, e hāʻawi ana i kāna waiwai nui.

Nīnau: ʻO Jim Walton wale nō ka billionaire ma Arkansas?

A: ʻAʻole, ʻo Arkansas ka home o nā piliona piliona ʻē aʻe, ʻo Alice Walton, ke kaikuahine o Jim, ʻo ia hoʻi ka mea i komo nui i ka philanthropy. Eia naʻe, paʻa ʻo Jim Walton i ka inoa o ka mea waiwai loa ma ka mokuʻāina.

Nīnau: He aha ka hopena o Jim Walton ma Arkansas?

A: Ua ʻoi aku ka mana o Jim Walton ma mua o kona waiwai. Ma o kona komo ʻana i Walmart a me ka Walton Family Foundation, he hana koʻikoʻi ʻo ia i ka hana ʻana i ka hoʻokele waiwai o ka mokuʻāina, ʻōnaehana hoʻonaʻauao, a me ka hoʻomohala kaiāulu.

Ke Hopena

I ka wā e pili ana i ka waiwai ma Arkansas, noho aliʻi ʻo Jim Walton. Me kona waiwai nui a me kona kūlana koʻikoʻi, hoʻomau ʻo ia i ka hopena mau loa i ka mokuʻāina a me kona poʻe kamaʻāina. Ma o kāna mau ʻoihana ʻoihana a i ʻole nā ​​hana aloha, ʻo ka hoʻoilina a Jim Walton kahi mea e hoʻomanaʻo ʻia no nā makahiki e hiki mai ana.