ʻO wai ka ʻohana waiwai ʻo Walmart?

ʻO wai ka ʻohana waiwai loa ma Walmart?

I ka honua o ke kūʻai aku, ʻo Walmart he inoa ʻohana. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā ʻano huahana like ʻole, ua lilo ka hui i mea kūʻai nui honua. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe ʻo wai ka ʻohana waiwai loa ma hope o kēia aupuni kūʻai? ʻAe, mai nānā ʻoe ma mua o ka ʻohana Walton.

ʻO ka ʻohana Walton, i alakaʻi ʻia e Sam Walton i hala, ʻo ia ka ʻohana waiwai loa i pili pū me Walmart. Ua hoʻokumu ʻo Sam Walton iā Walmart i ka makahiki 1962, a mai ia manawa, ua ulu nui ka hui, e hana ana i ka ʻohana Walton kekahi o nā ʻohana waiwai loa o ka honua. I kēia lā, loaʻa mua ka waiwai o ka ʻohana mai kā lākou kuleana kuleana ma Walmart.

Ma ka makahiki 2021, ua manaʻo ʻia ka waiwai o ka ʻohana Walton ma kahi o $ 247 biliona, e like me Forbes. ʻO kēia kiʻi koʻikoʻi e hoʻonoho iā lākou i waena o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoi aku ma mua o nā ʻohana Koch a me Mars. ʻO ka waiwai o ka ʻohana ka mea nui i ka lima o ʻehā mau kānaka: ʻo Alice Walton, ʻo Jim Walton, ʻo Rob Walton, a me Lukas Walton.

ʻO Alice Walton, ke kaikamahine a Sam Walton, ʻo ia ka wahine waiwai loa ma ka honua a loaʻa iā ia ka waiwai ma kahi o $66 biliona. ʻO Jim Walton, ke keiki kāne ʻē aʻe a Sam Walton, he ʻupena waiwai ma kahi o $65 biliona. ʻO Rob Walton, ke keiki hiapo a Sam Walton, he ʻupena waiwai ma kahi o $64 biliona. ʻO ka mea hope loa, ʻo Lukas Walton, ka moʻopuna a Sam Walton, he ʻupena waiwai ma kahi o $32 biliona.

NPP:

Nīnau: Pehea i hōʻiliʻili ai ka ʻohana Walton i kā lākou waiwai?

A: ʻO ka waiwai o ka ʻohana Walton ka mea nui mai ko lākou kuleana kuleana ma Walmart. I ka ulu ʻana a me ka hoʻonui ʻana o ka ʻoihana, piʻi pū ko lākou waiwai.

Nīnau: Ua komo nā lālā a pau o ka ʻohana Walton i nā hana a Walmart?

A: ʻOiai ua paʻa kekahi mau lālā o ka ʻohana Walton i nā kūlana hoʻokō i loko o Walmart, ʻaʻole i komo ikaika nā mea a pau i nā hana o ka hui i kēlā me kēia lā.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka ʻohana Walton me nā ʻohana waiwai ʻē aʻe?

A: ʻO ka ʻohana Walton kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoi aku ma mua o nā ʻohana Koch a me Mars ma ke ʻano o ka waiwai waiwai.

Nīnau: He aha nā ʻoihana ʻē aʻe e pili ana i ka ʻohana Walton?

A: Ma waho aʻe o kā lākou kuleana kuleana ma Walmart, ua hoʻokomo ka ʻohana Walton i nā ʻoihana ʻē aʻe a me nā hana aloha.

I ka hopena, ua hōʻiliʻili ka ʻohana Walton, me kā lākou kuleana kuleana ma Walmart, i ka nui o ka waiwai, a lilo lākou i kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua. ʻO kā lākou moʻolelo kūleʻa e lilo i mea hōʻike i ka ulu a me ka mana o Walmart ma ke ʻano he hale kūʻai kūʻai honua.

Nā wehewehena:

- Kūʻai kūʻai: ʻO ke kūʻai ʻana aku i nā mea kūʻai aku ma nā hale kūʻai a i ʻole ma o nā kahua pūnaewele.

– Uuna waiwai: Ka huina waiwai o ka waiwai o ke kanaka e hoemi ana i kona mau aie.

– Stake: He mahele a hoihoi paha i kahi ʻoihana a hui paha.

- Philanthropic: E pili ana i ka makemake e hoʻoikaika i ka pono o nā poʻe ʻē aʻe, maʻamau ma o nā hāʻawi manawaleʻa a i ʻole nā ​​​​hana.