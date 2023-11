ʻO wai ka ʻohana waiwai loa ma Arkansas?

Aia ma ka ʻāina puʻuwai o ʻAmelika ka mokuʻāina ʻo Arkansas, i ʻike ʻia no kona nani maoli, ka mōʻaukala waiwai, a me ka hoʻokele waiwai. Ma waena o nā ʻohana he nui i hana i kā lākou hōʻailona ma kēia mokuʻāina hema, kū kekahi i mea waiwai loa: ʻo ka ʻohana Walton.

ʻO ka ʻohana Walton, nā hoʻoilina o ke aupuni ʻo Walmart, e paʻa i ka inoa o ka ʻohana waiwai loa ʻaʻole wale ma Arkansas akā ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962, ua ulu ʻo Walmart i mea kūʻai kūʻai nui loa ma ka honua, me nā tausani o nā hale kūʻai a puni ka honua. ʻO ka kūleʻa o kēia mea kūʻai pilikua i hoʻolalelale i ka ʻohana Walton i ka waiwai ʻike ʻole.

Me ka waiwai nui o ka ʻohana Walton ma mua o $200 biliona, ʻoi aku ka waiwai ma mua o nā ʻohana ʻē aʻe ma Arkansas. Loaʻa ka waiwai o ka ʻohana mai ko lākou kuleana kuleana ma Walmart, a me nā ʻano hoʻopukapuka ʻē aʻe a me nā ʻoihana ʻoihana. ʻO ka mana kālā o nā Waltons e hoʻonui loa aku i nā palena o Arkansas, e lilo ana lākou i hoʻokahi o nā ʻohana ikaika loa ma ka honua.

Nīnau: Pehea i hōʻiliʻili ai ka ʻohana Walton i kā lākou waiwai?

A: ʻO ka waiwai o ka ʻohana Walton ma muli o kā lākou kuleana kuleana ma Walmart, i hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962. ʻO ka ulu nui a me ka kūleʻa o ka hui i nā makahiki i kōkua i ko lākou waiwai nui.

Nīnau: Aia kekahi ʻohana waiwai ʻē aʻe ma Arkansas?

A: ʻOiai ʻo ka ʻohana Walton ka mea waiwai loa ma Arkansas, aia kekahi mau ʻohana kaulana ʻē aʻe me ka waiwai nui ma ka mokuʻāina. ʻO kēia ka ʻohana Stephens, i ʻike ʻia no kā lākou hoʻopukapuka kālā a me ka waiwai paʻa, a me ka ʻohana Tyson, nāna i kūkulu i kā lākou waiwai i ka ʻoihana moa.

Nīnau: Pehea e hoʻohana ai ka ʻohana Walton i kā lākou waiwai?

A: Ua kaulana ka ʻohana Walton no kā lākou hana aloha. Ua hoʻokumu lākou i ka Walton Family Foundation, e kākoʻo ana i nā kumu like ʻole e like me ka hoʻonaʻauao, ka mālama ʻana i ke kaiapuni, a me nā ʻoihana a me ka moʻomeheu. Hoʻoikaika pū lākou i nā hana politika a me ke kaiāulu.

Nīnau: Ke komo nei ka ʻohana Walton i nā ʻoihana ʻē aʻe?

A: ʻOiai e noho mau ana ʻo Walmart i kā lākou kumu waiwai nui, ua hoʻokaʻawale ka ʻohana Walton i kā lākou hoʻopukapuka kālā i nā makahiki. Loaʻa iā lākou nā paʻa i nā ʻāpana e like me ke kālā, waiwai, a me ka ʻenehana, e hoʻonui hou ana i kā lākou waihona kālā.

I ka hopena, noho aliʻi ka ʻohana Walton ma ke ʻano he ʻohana waiwai loa ma Arkansas. ʻO kā lākou waiwai nui, i loaʻa mua mai ko lākou kuleana ʻo Walmart, ua lilo lākou i mea ikaika e helu ʻia ʻaʻole ma Arkansas wale nō akā ma ka pae honua. Ma o kā lākou mau hana philanthropic a me nā ʻoihana ʻoihana, hoʻomau ka poʻe Walton i ka hoʻolālā ʻana i ka ʻāina hoʻokele waiwai a me ka pilikanaka ʻaʻole wale i ko lākou ʻāina home, akā i ka honua holoʻokoʻa.