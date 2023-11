ʻO wai ke keiki ʻohana waiwai loa?

I loko o ka honua o ka waiwai nui, aia kekahi mau keiki i hānau ʻia i loko o ka waiwai ʻike ʻole. He mau hoʻoilina kēia poʻe pōmaikaʻi i kekahi o nā ʻohana waiwai loa o ka honua, a ʻoi aku ka nui o kā lākou waiwai ma mua o ko nā lāhui holoʻokoʻa. Akā ʻo wai ma waena o lākou e hiki ke koi i ke poʻo o ke keiki ʻohana waiwai loa? E nānā pono kākou.

ʻO kekahi mea hoʻokūkū koʻikoʻi no kēia poʻo inoa ʻo Alexandra Andresen, ke kaikamahine a ka mea hana ʻenehana Norewai ʻo Johan H. Andresen Jr. I ka makahiki 24 wale nō, loaʻa iā Alexandra kahi waiwai waiwai i manaʻo ʻia he $1.4 biliona. Loaʻa kāna waiwai mai ka ʻoihana paka a kona ʻohana, ʻo Ferd, i hana ʻia no nā makahiki he 150. ʻOiai ʻo kona waiwai nui, ua koho ʻo Alexandra e ʻimi i kāna mau makemake ponoʻī, e komo pū ana i nā haʻuki equestrian a me nā philanthropy.

ʻO kekahi mea hoʻokūkū kaulana ʻo Gustav Magnar Witzøe, ke keiki a ka ʻoihana mahiʻai salmon Norewai ʻo Gustav Witzøe. I ka makahiki 27, loaʻa iā Gustav kahi waiwai waiwai ma kahi o $3 biliona. ʻO ka hui o kona makuakāne, ʻo SalMar, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa o ka salmon mahiʻai ma ka honua. Ua hoʻohana ʻo Gustav i kāna waiwai e hoʻopukapuka i nā ʻoihana like ʻole, me ka hoʻomaka ʻana o ka waiwai a me ka ʻenehana.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka "waiwai waiwai"?

A: ʻO ka waiwai waiwai e pili ana i ka huina waiwai o nā waiwai o ke kanaka, me ke kālā, nā hoʻopukapuka, nā waiwai, a me nā waiwai waiwai ʻē aʻe, me ka hōʻemi ʻana i nā ʻaiʻē a i ʻole nā ​​aie paha.

Nīnau: Pehea e loaʻa ai i kēia poʻe ka waiwai nui?

A: Hānau ʻia kēia poʻe i loko o nā ʻohana i hōʻiliʻili i ka waiwai nui ma o nā ʻoihana kūleʻa a i ʻole nā ​​​​hoʻopukapuka kālā i nā hanauna. Hoʻoili lākou i ko lākou waiwai mai ko lākou mau mākua a i ʻole nā ​​​​ʻohana ʻē aʻe.

Nīnau: Ke komo ikaika nei kēia poʻe i kā lākou ʻoihana ʻohana?

A: ʻOiai ke koho nei kekahi mau hoʻoilina e komo ikaika i kā lākou ʻoihana ʻohana, makemake kekahi e ʻimi i ko lākou mau makemake a me nā makemake. He ʻokoʻa kēlā me kēia kanaka.

Nīnau: Aia kekahi mau paio ʻē aʻe no ke poʻo o ke keiki ʻohana waiwai loa?

A: ʻAe, nui nā mea hoʻokūkū ʻē aʻe no kēia poʻo inoa, no ka mea, nui nā ʻohana waiwai a puni ka honua. Hoʻololi pinepine nā pae ma muli o ka fluctuations i ka mākeke kūʻai a me nā kumu ʻē aʻe.

I ka hopena, ʻo ke poʻo inoa o ke keiki ʻohana waiwai loa he inoa hoʻopaʻapaʻa nui ʻia, me kekahi poʻe e hoʻokūkū nei no ka poʻokela. ʻOiai ʻo Alexandra Andresen lāua ʻo Gustav Magnar Witzøe i kēia manawa i waena o nā mea mua, ke loli mau nei ka honua o ka waiwai nui, a hiki i nā mea hakakā hou ke kū mai i ka wā e hiki mai ana.