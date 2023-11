ʻO wai ka ʻoihana waiwai loa o ka honua?

I ka ulu mau ʻana o ka ʻoihana honua, ʻo ka hoʻoholo ʻana i ka ʻoihana waiwai loa he hana paʻakikī. Eia nō naʻe, e like me nā kūlana hou loa, ʻo ka lei no ka ʻoihana waiwai loa o ka honua e hele iā Apple Inc.

He aha ka mākeke capitalization?

ʻO ka nui o ka mākeke, i kapa pinepine ʻia ʻo ka mākeke mākeke, kahi ana o ka nui o ka waiwai o kahi hui ma ka mākeke kūʻai. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ka huina o nā ʻāpana kū i ke kumu kūʻai makeke o kēia manawa. He hōʻailona koʻikoʻi ka mākeke mākeke o ka ikaika kālā o kahi ʻoihana a me kona hiki ke hoʻohua i ka loaʻa kālā.

Pehea i lilo ai ʻo Apple i ʻoihana waiwai loa?

ʻO ka piʻi ʻana o Apple i luna e hiki ke hoʻopili ʻia i kāna mau hana hou ʻana, nā loaʻa hoʻolālā, a me kahi kumu kūʻai kūpaʻa. ʻO nā huahana hōʻailona o ka hui, e like me ka iPhone, iPad, a me Mac, ua hoʻololi i ka ʻoihana ʻenehana a hopu i nā puʻuwai o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa. Eia kekahi, ʻo ka ʻōnaehana kaiaola ikaika o Apple, me nā lawelawe e like me ka App Store a me Apple Music, ua kōkua nui i kāna kūleʻa kālā.

He aha nā ʻoihana ʻē aʻe e holo nei?

ʻOiai ʻo Apple i kēia manawa ke paʻa nei i ka inoa o ka ʻoihana waiwai loa, ke alo nei ʻo ia i ka hoʻokūkū ikaika mai nā ʻoihana ʻoihana ʻē aʻe. ʻO nā hui e like me Microsoft, Amazon, a me Alphabet (ʻo ka hui makua o Google) ke kū mau nei i waena o nā mea hoʻokūkū kiʻekiʻe. Ua hoʻokaʻawale kēia mau hui i kā lākou mau portfolios a hoʻonui i nā ʻāpana like ʻole, e like me ka cloud computing, e-commerce, a me ka hoʻolaha kikohoʻe, e hoʻopaʻa ana i ko lākou kūlana ma ke ʻano he mau mana honua.

He aha ke ʻano o ka ʻoihana waiwai loa?

ʻO ka ʻoihana waiwai loa e hōʻike ana i ka mana kālā a me ka kūleʻa ma ka pae honua. Hōʻike ia i ka hiki o kahi hui e hoʻonui i ka loaʻa kālā, hoʻololi, a hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i ka mākeke mākeke. He kuleana koʻikoʻi nō hoʻi ke poʻo inoa, ʻoiai ke manaʻo nei nā mea kuleana a me nā mea kuleana e hoʻomau i ka ulu a me ka loaʻa kālā.

I ka hopena, ʻo ka noho aliʻi ʻana o Apple ma ke ʻano he ʻoihana waiwai loa ma ka honua e hōʻike ana i kāna hana ʻokoʻa a me ka mana i ka ʻoihana ʻenehana. Eia nō naʻe, ʻo ke ʻano ikaika o ka honua ʻoihana ʻo ia ka hiki ke hoʻololi wikiwiki i nā pae. Ke hoʻoikaika nei ka hoʻokūkū a puka mai nā mea pāʻani hou, e hoʻomau ʻia ka heihei no ke kūlana kiʻekiʻe, e hoʻohauʻoli ana i ke kaua no ka hoʻokūkū kālā.