ʻO wai ka mea nona ke kaikamahine a Walmart?

I ka honua o ke kūʻai aku, ʻo Walmart kahi inoa ʻohana. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā makana huahana nui, ua lilo ka hui i mea kūʻai nui honua. Ua hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962, ua hoʻoili ʻia ʻo Walmart ma waena o ka ʻohana, me ka ʻona e noho nei me kāna mau mamo. ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o kēia moʻokūʻauhau ʻo Alice Walton, ke kaikamahine a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart.

ʻO Alice Walton, hānau ʻia ma ʻOkakopa 7, 1949, he wahine hoʻoilina ʻAmelika a he philanthropist. ʻO ia wale nō ke kaikamahine a Sam Walton lāua ʻo Helen Walton. I ka makahiki 2021, ua manaʻo ʻia ʻo Alice Walton kekahi o nā wahine waiwai loa o ka honua, me ka waiwai o ka waiwai ma mua o $ 60 biliona. ʻO kāna waiwai i loaʻa mai i kāna kuleana kuleana ma Walmart, e lilo ana iā ia kekahi o nā mea kuleana nui o ka hui.

Nīnau: Pehea i lilo ai ʻo Alice Walton i mea nona Walmart?

A: Ua hoʻoili ʻo Alice Walton i kāna kuleana kuleana ma Walmart mai kona makuakāne ʻo Sam Walton, nāna i hoʻokumu i ka hui. Ma ke ʻano he lālā o ka ʻohana Walton, ua loaʻa iā ia kahi ʻāpana o ka ʻohana i ka wā i hala aku ai kona makuakāne.

Nīnau: He aha ka hana a Alice Walton ma Walmart?

A: ʻOiai ʻo Alice Walton kahi mea kuleana nui ma Walmart, ʻaʻole ʻo ia e paʻa i kahi kūlana hoʻokō i loko o ka hui. ʻO kona komo ʻana e pili ana i kāna kuleana kuleana a me ka mana i loaʻa iā ia ma ke ʻano he mea kuleana nui.

Nīnau: Aia kekahi mau lālā ʻē aʻe o ka ʻohana Walton nona Walmart?

A: ʻAe, ʻaʻole ʻo Alice Walton wale nō ka lālā o ka ʻohana Walton nona ka kuleana ma Walmart. ʻO kona mau kaikunāne, ʻo Rob Walton lāua ʻo Jim Walton, paʻa pū kekahi i nā kuleana koʻikoʻi ma ka hui. ʻO ka ʻohana Walton, ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ia kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua ma muli o ko lākou kuleana iā Walmart.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ʻia ʻo Alice Walton ma waho o kona kuleana ma Walmart?

A: Ua ʻike ʻia ʻo Alice Walton no kāna mau hana aloha. Ua hoʻokumu ʻo ia i ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Crystal Bridges o ʻAmelika Art ma Bentonville, Arkansas, kahi e mālama ai i kahi hōʻiliʻili nui o nā hana kiʻi ʻAmelika. Eia kekahi, kākoʻo ikaika ʻo ia i nā kumu aloha a me nā hana.

Ma ke ʻano he kaikamahine a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ua paʻa ʻo Alice Walton i kahi kūlana koʻikoʻi i loko o ka hale o ka ʻoihana. ʻO kāna waiwai a me kona mana e ʻoi aku ma mua o ka ʻoihana kūʻai aku, e lilo ana ia i mea koʻikoʻi ma ka ʻoihana a me ka philanthropy.