ʻO wai ka mea nona ka Walmart?

Ma ke ʻano o nā ʻoihana kūʻai nui, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart e like me kekahi o nā ʻoihana koʻikoʻi a kūleʻa i ka honua. Me kāna pūnaewele ākea o nā hale kūʻai a me nā ʻano huahana like ʻole, ua lilo ia i inoa ʻohana. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe ʻo wai ka mea nona ka hale kūʻai behemoth? E ʻimi kākou i ka moʻolelo hoihoi o Walmart a wehe i ka pane i kēia nīnau.

Ka Hanau o Walmart

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Walmart ma 1962 e Sam Walton, he ʻoihana ʻike makaʻala mai Arkansas, United States. Ua wehe ʻo Walton, nona ka ʻoihana kūʻai kūʻai, i ka hale kūʻai Walmart mua ma Rogers, Arkansas. Mai kona hoʻomaka haʻahaʻa ma ke ʻano he hale kūʻai kūʻai liʻiliʻi, ua hoʻonui wikiwiki ʻo Walmart i kāna mau hana a hoʻololi i ka ʻoihana kūʻai.

ʻO ka Walton Family

ʻOiai ʻo Sam Walton ka mea nona mua a me ka ikaika hoʻokele ma hope o Walmart, ua hoʻoili ʻia ka kuleana o ka hui i kona mau hoʻoilina. Ma hope o ka hala ʻana o Sam Walton i ka makahiki 1992, ua hoʻoili kāna mau keiki i kāna kuleana ma ka hui. I kēia lā, ʻo Walmart ka mea nona ka ʻohana Walton, nāna e paʻa i kahi hapa nui o nā ʻāpana o ka hui.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: Pehea i lanakila nui ai ʻo Walmart?

A: Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka holomua o Walmart i nā kumu like ʻole, me ka nānā ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa, ke koho nui ʻana i nā huahana, ka hoʻokele ʻana i ke kaulahao lako, a me ka hoʻonui hoʻolālā.

Nīnau: ʻEhia mau hale kūʻai Walmart?

A: I ka makahiki 2021, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 11,000 mau hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa, ma waena o 27 mau ʻāina.

Nīnau: ʻO Walmart ka mea kūʻai nui loa ma ka honua?

A: ʻAe, ʻo Walmart ka mea kūʻai nui loa ma ka honua i kēia manawa ma muli o ka loaʻa kālā.

Nīnau: ʻO wai ka Luna Nui o Walmart i kēia manawa?

A: I kēia manawa, ʻo Doug McMillon ka Luna Nui o Walmart, nāna i alakaʻi i ka hui mai 2014.

I ka hopena, ʻo ka mea nona ka Walmart ʻo Sam Walton, he kanaka ʻoihana makemake nui nāna i hoʻokumu i ke kumu no ka hale kūʻai nui a mākou i ʻike ai i kēia lā. ʻOiai ua hoʻololi ka kuleana o ka hui i ka ʻohana Walton, ke hoʻomau nei ka hoʻoilina o Sam Walton i ka holomua a me ka ulu ʻana o Walmart.