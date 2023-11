ʻO wai ka hoʻoilina iā Walmart?

I ke ao o ka hale kūʻai, liʻiliʻi nā inoa i paʻa i ke kaumaha e like me Walmart. Me kona aupuni nui o nā hale kūʻai a me ka mana nui ma ka mākeke honua, ua lilo ka nīnau o ka mea e hoʻoilina i ka pilikua kūʻai nui i mea hoihoi nui. Ke hoʻomau nei ka ʻohana Walton, nā mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, i kahi kuleana koʻikoʻi i ka ʻoihana, ua hoʻoikaika ʻia ka ʻimi ʻana i ka hoʻoilina o kēia aliʻi hale kūʻai.

N: He aha ka hoʻoilina?

ʻO ka hoʻoilina he kanaka i kuleana e hoʻoili i ka waiwai a i ʻole ka waiwai o kekahi kanaka, maʻamau he lālā o ka ʻohana, i ko lākou make ʻana.

Nīnau: ʻO wai nā Waltons?

ʻO ka Waltons ka ʻohana ma hope o ka hana ʻana o Walmart. Ua hoʻokumu ʻo Sam Walton, a me kona kaikaina ʻo Bud, i ka hui ma 1962. I kēia lā, ʻo ka ʻohana Walton kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua a paʻa i kahi kuleana waiwai nui ma Walmart.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka hoʻoilina iā Walmart?

He mea koʻikoʻi ka hoʻoilina iā Walmart no ka mea nāna e hoʻoholo i ke alakaʻi a me ke alakaʻi o ka hui. Ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka ʻoihana kūʻai kūʻai, ʻo ka mea nona ka ʻoihana e loaʻa i ke kuleana nui i ka mālama ʻana i kona kūleʻa a alakaʻi i kona ulu ʻana.

I kēia manawa, ʻo ka hoʻoilina nui loa iā Walmart ʻo ke keiki a Rob Walton, ʻo Steuart Walton. ʻO Rob Walton, ke keiki hiapo a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, he kanaka koʻikoʻi i loko o ka hui no nā makahiki he nui a ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he luna o ka papa. ʻO Steuart Walton, he haumāna puka kula ʻo Harvard Business, ua komo pū ʻo ia i ka ʻoihana ʻohana a ke lawelawe nei ʻo ia ma ka papa alakaʻi o Walmart.

ʻOiai ʻo Steuart Walton he mea hakakā ikaika no ke kuleana o ka hoʻoilina, he mea nui e hoʻomaopopo ʻia aia ka hoʻoholo i ka lima o ka ʻohana Walton. Me ka nui o nā lālā o ka ʻohana e paʻa ana i nā kūlana koʻikoʻi i loko o ka hui, ʻo ke kaʻina koho e pili ana i ka noʻonoʻo pono a me ke kūkākūkā ʻana ma waena o nā lālā o ka ʻohana.

Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻāina kūʻai, ʻaʻole i pane ʻia ka nīnau o ka mea e hoʻoilina i ke aupuni Walmart. Aia i ka lima o ka ʻohana Walton ka wā e hiki mai ana o kēia pilikua hale kūʻai, a ke kali nei ka honua i kā lākou hoʻoholo.

Nā wehewehena:

- Emepaea: ʻO kahi hui nui a ikaika a hui paha o nā ʻoihana ma lalo o ka mana o kahi hui hoʻokahi.

- Moʻokūʻauhau: He ʻano o ka poʻe mai ka ʻohana hoʻokahi i hana koʻikoʻi i kekahi ʻoihana a i ʻole ʻoihana.

- kuleana kuleana: ʻO ka pākēneka o nā ʻāpana a i ʻole ka ʻona i paʻa ʻia e kekahi kanaka a i ʻole hui i loko o kahi hui.

- Kuhi: ʻO ka papa a i ʻole ke ala a kahi hui a hui paha e lawe ai e pili ana i kāna mau pahuhopu, hoʻolālā, a me ka hoʻoholo ʻana.

- Ka alakaʻi: ʻO ka hiki ke alakaʻi a hoʻoikaika i nā poʻe ʻē aʻe i ka hoʻokō ʻana i kahi pahuhopu like ʻole a i ʻole ʻike.