ʻO wai ke kaikamahine a Walmart?

I ka honua o ke kūʻai aku, ʻo Walmart kahi inoa ʻohana. Ma ke ʻano he mea kūʻai nui loa ma ka honua, he hopena koʻikoʻi ia ma ka mākeke honua. Akā, ua noʻonoʻo paha ʻoe ʻo wai ke kaikamahine a Walmart? ʻO wai ka mea e lawe nei i ka hoʻoilina o kēia pilikua kūʻai? E ʻike kākou.

ʻO ke kaikamahine a Walmart ʻaʻole ʻē aʻe ʻo Alice Walton. Hānau ʻia ma ʻOkakopa 7, 1949, ʻo Alice wale nō ke kaikamahine a ka mea hoʻokumu ʻo Walmart ʻo Sam Walton a me kāna wahine ʻo Helen Walton. ʻO ia ka muli loa o kā lāua mau keiki ʻehā a ua hana koʻikoʻi i ka hana ʻana i ke aupuni Walmart.

ʻAʻole ʻike wale ʻia ʻo Alice Walton no ke kaikamahine a Walmart; he wahine ʻoihana koʻikoʻi ʻo ia a he philanthropist. Me ka waiwai o ka ʻupena ma luna o $70 biliona, ua hoʻopaʻa mau ʻia ʻo ia ma ke ʻano he wahine waiwai loa ma ka honua. Ua hana nui ʻo Alice i ka honua noʻeau, i hoʻokumu i ka Crystal Bridges Museum of American Art ma Bentonville, Arkansas. ʻO kona makemake i ka hana noʻeau a me ka moʻomeheu ua lilo ʻo ia i mea hanohano i ka ʻoihana.

NPP:

Nīnau: He aha ka Walmart?

A: ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational e lawelawe ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai. ʻO ia ka ʻoihana nui loa ma ka honua ma ka loaʻa kālā.

Nīnau: ʻO wai ʻo Alice Walton?

A: ʻO Alice Walton ke kaikamahine a ka mea hoʻokumu ʻo Walmart ʻo Sam Walton. He wahine pāʻoihana a philanthropist ʻo ia, i ʻike ʻia no kāna mau haʻawina i ka honua noʻeau.

Nīnau: He aha ka Crystal Bridges Museum of American Art?

A: ʻO ka Crystal Bridges Museum of American Art he hale kiʻi kiʻi i loaʻa ma Bentonville, Arkansas. Ua hoʻokumu ʻia e Alice Walton a loaʻa kahi hōʻiliʻili o nā kiʻi ʻAmelika i ʻelima mau kenekulia.

Nīnau: Pehea ka waiwai o Alice Walton?

A: Ua ʻoi aku ka waiwai o Alice Walton ma mua o $70 biliona, ʻo ia kekahi o nā wahine waiwai loa o ka honua.

Ma ke ʻano he kaikamahine a Walmart, ʻaʻole wale ʻo Alice Walton i hoʻoili i ka waiwai nui akā ua hana ʻo ia i inoa nona iho ma o kāna mau hana aloha. ʻO kāna mau haʻawina i ka honua noʻeau a me kona hoʻolaʻa ʻana i ka mālama ʻana i ka moʻomeheu ʻAmelika i hoʻopaʻa i kona kūlana ma ke ʻano he kanaka koʻikoʻi i ka lehulehu. ʻOiai ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka holomua ma lalo o ke alakaʻi ʻana o nā ʻoihana like ʻole, ʻoi aku ka hopena o Alice Walton ma mua o ka ʻoihana kūʻai.