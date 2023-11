ʻO wai ka mea kūʻai kūʻai #1?

I ka honua o ka hale kūʻai, ikaika ka hoʻokūkū. Hoʻoikaika nā ʻoihana e lilo i mea maikaʻi loa, e hakakā mau ana i ke poʻo inoa o ka mea kūʻai aku helu ʻekahi. Akā ʻo wai ka mea paʻa i kēia kūlana i makemake nui ʻia? E ʻimi kākou i ka honua o nā mea kūʻai pilikua a ʻike.

Nā Kūkaʻi

I ka hiki ʻana i ke kūlana kiʻekiʻe, aia kekahi mau mea pāʻani nui e hoʻomalu i ka ʻoihana kūʻai. ʻO kēia mau mea me Amazon, Walmart, a me Alibaba. Loaʻa i kēlā me kēia ʻoihana ka nui o ka honua a he hopena koʻikoʻi i ka ʻāina kūʻai.

Amazon: Ka Pilikua E-Kalepa

ʻO Amazon, i hoʻokumu ʻia e Jeff Bezos i ka makahiki 1994, ua hoʻololi i ke ʻano o ka kūʻai ʻana o nā kānaka. Me kāna koho nui o nā huahana a me nā koho hāʻawi maʻalahi, ua lilo ia i mea e hele ai no nā mea kūʻai pūnaewele. ʻO kāna ʻano hana hou a me ka hoʻomau mau ʻana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku ua hoʻokau iā ia i luna o ka honua kūʻai.

Walmart: Ka Pilikua Pilikua

ʻO Walmart, ma kekahi ʻaoʻao, ua kūkulu ʻo ia i kona aupuni ma nā hale kūʻai kino. Me nā tausani o nā wahi a puni ka honua, ua lilo ia i inoa ʻohana. ʻO ka hiki iā Walmart ke hāʻawi aku i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me ka nui o nā huahana i lilo ia i mea hoʻokūkū koʻikoʻi ma ka ʻoihana kūʻai.

Alibaba: ʻO ka Global E-Commerce Powerhouse

ʻO Alibaba, i hoʻokumu ʻia ma Kina, i kapa pinepine ʻia ʻo "Amazon of the East." Hoʻohana ʻo ia i nā mākeke pūnaewele like ʻole a loaʻa kahi kūlana koʻikoʻi i ka ʻoihana e-commerce. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o Alibaba i kona paʻa paʻa i ka mākeke Kina a me kona hoʻonui ʻana i nā mākeke honua.

NPP

Nīnau: Pehea e hoʻoholo ʻia ai ka mea kūʻai aku helu ʻekahi?

A: Hoʻokumu ʻia ka helu ʻana o ka mea kūʻai aku helu ʻekahi ma nā kumu e like me ka loaʻa kālā, ka nui o ka mākeke, a me ka noho honua.

Nīnau: Ua like ka helu ʻekahi mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa?

A: Hiki ke ʻokoʻa ka mea kūʻai aku helu hoʻokahi ma muli o ka ʻāina. ʻOiai e paʻa ana ʻo Amazon i ke kūlana kiʻekiʻe ma ka honua holoʻokoʻa, aia paha nā alakaʻi like ʻole ma nā ʻāina a i ʻole nā ​​ʻāpana.

Nīnau: Aia kekahi mau paio ʻē aʻe no ka mea kūʻai kūʻai helu ʻekahi?

A: ʻOiai ʻo Amazon, Walmart, a me Alibaba nā mea pāʻani nui, aia kekahi mau mea kūʻai aku i ka hopena koʻikoʻi i ka ʻoihana, e like me Target, Costco, a me JD.com.

Panina

ʻOiai ke hoʻomau nei ke kaua no ka mea kūʻai aku helu hoʻokahi, aia ʻo Amazon i kēia manawa i ka inoa ma ka pae honua. Eia nō naʻe, ke ulu mau nei ka ʻāina kūʻai, a hiki mai nā mea hoʻokūkū hou i ka wā e hiki mai ana. Inā ma o ka mana e-commerce e like me Amazon, ka laha ʻana o Walmart, a i ʻole ka hiki ʻana o Alibaba i ka honua, hoʻomau kēia mau mea kūʻai kūʻai i ka ʻoihana a hoʻokūkū no ka wahi kiʻekiʻe.