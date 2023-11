ʻO wai ka mea waiwai ʻoi loa ma ka honua?

ʻO wai ka helu 1 ka mea waiwai loa ma ka honua?

Ma ke aupuni o ka waiwai nui, aia kekahi inoa e kū mau nei ma ke ʻano he hōʻailona o ka kūleʻa kālā: Jeff Bezos. ʻO Bezos ka mea nāna i hoʻokumu i Amazon, ua paʻa i ka inoa o ka mea waiwai loa o ka honua no kekahi mau makahiki i kēia manawa. ʻO kāna waiwai ʻike hōkū ua hoʻolalelale iā ia i luna o ka papa waiwai o ka honua, e waiho ana i kāna mau mea hoʻokūkū i ka mahalo a me ka mahalo.

ʻO Jeff Bezos: He mea ʻoihana ʻike

Hānau ʻia ma Ianuali 12, 1964, ma Albuquerque, New Mexico, ua hōʻike ʻo Bezos i kahi ʻuhane ʻoihana mai kona wā ʻōpio. Ma hope o kona puka ʻana mai ke Kulanui ʻo Princeton, ua hoʻomaka ʻo ia i kahi ʻoihana kālā a me ka ʻenehana. I ka makahiki 1994, ua hoʻokumu ʻo Bezos iā Amazon, kahi hale kūʻai puke pūnaewele e hoʻololi i ke ʻano o ke kūʻai ʻana a ka poʻe i ke ala no kāna waiwai nui.

ʻO ka piʻi ʻana o Amazon

ʻO ka mea i hoʻomaka ma ke ʻano he hale kūʻai puke haʻahaʻa haʻahaʻa i hoʻonui koke ʻia i kahi nunui e-commerce honua. Ua hoʻokaʻawale ʻo Amazon i kāna mau makana, kūʻai aku i nā mea āpau mai ka uila a hiki i ka lole, a me ka hoʻopili ʻana i nā lawelawe streaming a me ka computing cloud. Ua piʻi ka holomua o ka hui, a ua lilo ʻo Bezos i mea hoʻoikaika ma hope o kona ulu mau ʻana.

NPP:

Nīnau: Pehea ʻo Jeff Bezos i lilo ai i kanaka waiwai loa ma ka honua?

A: Loaʻa ka waiwai o Bezos mai kāna kuleana kuleana ma Amazon. E like me ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai o ka hui, ua piʻi aʻe kona waiwai ʻupena.

Nīnau: Ua ʻoi aku kekahi ma mua o Jeff Bezos ma ke ʻano he kanaka waiwai loa?

A: ʻOiai ua kū ʻo Bezos i nā pilikia pōkole i kāna poʻo inoa, ua hoʻihoʻi mau ʻo ia i ka poʻokela. Eia nō naʻe, hiki ke loli ka pae ma muli o nā loli i nā kumukūʻai kumukūʻai a me nā kumu ʻē aʻe.

Nīnau: Pehea e hoʻohana ai ʻo Jeff Bezos i kāna waiwai?

A: Ua hana ʻo Bezos i nā haʻawina philanthropic koʻikoʻi, me ka hoʻokumu ʻana o ka Bezos Earth Fund, e manaʻo nei e hakakā i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ua hoʻokomo pū ʻo ia i ka ʻimi ʻana ma o kāna hui, Blue Origin.

Nīnau: ʻO Jeff Bezos wale nō ka piliona piliona ma ka honua?

A: ʻAʻole, nui nā piliona piliona ma ka honua holoʻokoʻa. Eia naʻe, ua paʻa mau ʻo Bezos i ka inoa o ka mea waiwai loa ma muli o ka waiwai nui o kāna mau ʻāpana Amazon.

Panina

ʻO ka huakaʻi ʻo Jeff Bezos mai kahi hale kūʻai puke liʻiliʻi a hiki i ke kiʻekiʻe o ka waiwai o ka honua he mea hōʻike i kāna ʻike a me kona kūpaʻa. Ma ke ʻano he kanaka waiwai loa o ka honua, hoʻomau ʻo ia i ka hana ʻana i nā ʻoihana a hoʻoulu i nā ʻoihana makemake i ka honua. Me kāna noʻonoʻo noʻonoʻo a me nā waiwai nui, ʻo Bezos kahi ikaika e helu ʻia ma ke aupuni o ka waiwai a me ka kūleʻa.