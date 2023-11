ʻO wai ka ʻoi aku ka lanakila o Walmart a i ʻole Amazon?

ʻO wai ka mea lanakila: Walmart a i ʻole Amazon?

I ka honua o ka hale kūʻai, kū kiʻekiʻe ʻelua kanaka nunui: Walmart a me Amazon. Ua hoʻololi nā hui ʻelua i ke ʻano o kā mākou kūʻai ʻana, akā i ka wā e hoʻoholo ai i ka mea ʻoi aku ka kūleʻa, ʻaʻole pololei ka pane e like me ka mea i ʻike ʻia.

Nā wehewehena:

- Walmart: He hui kūʻai kūʻai multinational ʻAmelika e hana ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai.

- Amazon: He hui ʻenehana multinational ʻAmelika e kālele ana i ka e-commerce, cloud computing, digital streaming, a me ka naʻauao.

Ka hana kālā:

I ka wā e pili ana i ka hana kālā, ua loaʻa iā Walmart a me Amazon ka kūleʻa kupaianaha. ʻO Walmart, me kona noho kino nui, ʻo ia kekahi o nā ʻoihana loaʻa kālā nui loa ma ka honua. Eia nō naʻe, ʻo ka ulu wikiwiki ʻana o Amazon i ka ʻoihana e-commerce ua hoʻoulu iā ia i kahi kiʻekiʻe hou, e lilo ana ia i kekahi o nā ʻoihana waiwai nui o ka honua.

Manaʻo Mākeke:

Ua lilo ʻo Walmart i mea ikaika nui i ka ʻoihana kūʻai, me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai e holo ana ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me nā ʻāina ʻē aʻe. ʻO kona hiki ke hāʻawi aku i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai hoʻokūkū ua hoʻokipa i nā miliona o nā mea kūʻai. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻololi ka mākeke pūnaewele o Amazon i ke ʻano o ka kūʻai ʻana o ka poʻe, e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me kahi koho like ʻole o nā huahana. ʻAʻole hiki ke mālama ʻia ka mana o Amazon ma ka e-commerce.

Ke kumu kūʻai:

Loaʻa iā Walmart kahi waihona mea kūʻai kūpaʻa, ʻoi aku ma waena o nā mea kūʻai ʻike kālā e makemake i ka ʻike i loko o ka hale kūʻai. ʻO ka manaʻo o ka hui i nā kumu kūʻai haʻahaʻa a me nā mea pono o kēlā me kēia lā ua hoʻopio i kahi hapa nui o ka heluna kanaka. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua huki ʻo Amazon i kahi waihona mea kūʻai aku like ʻole, me ka poʻe akamai i ka ʻenehana i manaʻo nui i ka maʻalahi a me ka lawe wikiwiki ʻana. Ua hoʻoikaika hou kāna papahana lālā Prime i kāna kūpaʻa kūʻai.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka hui i loaʻa nā kālā kiʻekiʻe?

A: Hoʻopuka mau ʻo Walmart i nā loaʻa kālā kiʻekiʻe ma muli o ka nui o ke kino a me nā makana huahana like ʻole.

Nīnau: ʻO wai ka nui o ka māhele mākeke?

A: Loaʻa ʻo Walmart i kahi māhele mākeke nui aʻe i ka ʻāpana kūʻai kūʻai kuʻuna, ʻoiai ʻo Amazon e hoʻomalu i ka mākeke e-commerce.

Nīnau: ʻO wai ka hui i ʻoi aku ka hou?

A: Ua hōʻike ʻo Walmart lāua ʻo Amazon i ka hana hou i kā lākou mau kahua. Ua kālele ʻo Walmart i ka hoʻohui ʻana i ka ʻenehana i kāna mau hana, ʻoiai ʻo Amazon i paionia i nā holomua i ka e-commerce a me ka computing cloud.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo ʻana i ka mea i ʻoi aku ka kūleʻa ma waena o Walmart a me Amazon he kumuhana a pili i nā kumu like ʻole. ʻOiai ʻaʻole hiki ke mālama ʻia ka loaʻa kālā o Walmart a me ka mana o ka mākeke, ʻo ka ulu wikiwiki a me ka hana hou o Amazon i ka wahi e-commerce ua hoʻonoho iā ia ma ke ʻano he mea hoʻokūkū weliweli. ʻO ka hope loa, ua loaʻa i nā ʻoihana ʻelua ka kūleʻa maikaʻi loa i kā lākou pono ponoʻī, e hana ana i ka ʻoihana kūʻai aku e like me kā mākou i ʻike ai i kēia lā.