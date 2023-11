ʻO wai ka ʻoi aku ka waiwai o Target a i ʻole Walmart?

ʻO wai ka mea waiwai nui: Target a i ʻole Walmart?

I ka honua o nā mea kūʻai nui, ʻelua mau inoa i kū i waho: Target a me Walmart. Ua lanakila kēia mau ʻoihana ʻelua i ka ʻoihana kūʻai no nā makahiki he mau makahiki, akā mau ka nīnau: ʻo wai ka mea waiwai? E ʻimi kākou i ka ʻike kālā a ʻike.

ʻIke kālā:

ʻO Walmart, i hoʻokumu ʻia ma 1962, ʻo ia ka mea kūʻai kūʻai nui loa ma ka honua, e hana ana ma 27 mau ʻāina a hoʻohana ma luna o 2.3 miliona mau kānaka. Me kāna ʻano nui o nā huahana a me nā kumukūʻai haʻahaʻa, ua kūkulu ʻo Walmart i kahi waihona mea kūʻai nui a loaʻa ka loaʻa kālā nui. I ka makahiki fiscal 2020, ua hōʻike ʻo Walmart i ka loaʻa kālā he $524 biliona.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo Target, i hoʻokumu ʻia ma 1902, ʻo ia ka ʻewalu o ka hale kūʻai nui loa ma United States. Hāʻawi ʻo Target i nā ʻano mea kūʻai like ʻole, me nā lole, nā mea uila, a me nā mea kūʻai. I ka makahiki kālā like me Walmart, ua hōʻike ʻo Target i kahi loaʻa kālā he $93 biliona.

Hoʻohālikelike:

ʻOiai ua kūleʻa ʻole nā ​​​​ʻoihana ʻelua, ua maopopo ua ʻoi aku ʻo Walmart ma mua o Target ma ke ʻano o ka loaʻa kālā. ʻOi aku ka loaʻa kālā o Walmart ma mua o ʻelima mau manawa ma mua o Target, ʻoi aku ka waiwai o nā ʻoihana kūʻai ʻelua.

NPP:

Nīnau: He aha ka loaʻa kālā?

A: ʻO ka loaʻa kālā e pili ana i ka huina kālā i hana ʻia e kahi hui ma o kāna mau hana ʻoihana, e like me ke kūʻai ʻana i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe.

Nīnau: Hōʻike anei ka loaʻa kālā i ka loaʻa kālā?

A: ʻAʻole ka loaʻa kālā ke ana pololei o ka loaʻa kālā. Hōʻike ia i ka huina kālā i loaʻa, akā ʻaʻole helu i nā lilo a me nā koina i loaʻa e ka hui.

Nīnau: Aia kekahi mau kumu e noʻonoʻo ai i ka hoʻohālikelike ʻana i ka waiwai o nā ʻoihana?

A: ʻAe, ʻo ka loaʻa kālā hoʻokahi wale nō ʻāpana o ke olakino kālā o kahi hui. ʻO nā kumu ʻē aʻe, e like me ka palena kālā, ka nui o ka mākeke, a me nā waiwai, he mea nui hoʻi i ka hoʻoholo ʻana i ka waiwai holoʻokoʻa o kahi ʻoihana.

I ka hopena, ʻoiai ʻo Target lāua ʻo Walmart nā mea pāʻani nui i ka ʻoihana kūʻai, ʻo ka loaʻa kālā nui o Walmart e kau iā ia ma mua o Target ma ke ʻano o ka waiwai. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka waiwai ʻaʻole i hoʻoholo wale ʻia e ka loaʻa kālā, a pono e noʻonoʻo ʻia nā kumu kālā ʻē aʻe i ka loiloi ʻana i ka ikaika kālā o kahi hui.