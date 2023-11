ʻO wai ka mea kūpono no ka hoʻoulu puna?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19, ke hana luhi nei nā aupuni a me nā hui olakino a puni ka honua e hōʻoia i ka palekana a me ka maikaʻi o ko lākou poʻe kamaʻāina. He mea koʻikoʻi ka hoʻolaha ʻana i ka lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi, a i kēia manawa, me ka hiki ʻana mai o ka pūnāwai, ua hoʻomaka nā kūkākūkā e pili ana i ka hiki ʻana o kahi pana pua puna. Akā ʻo wai ka mea kūpono no kēia maʻi hou?

He aha ka pana pua puna?

ʻO kahi pana hoʻoulu puna, i ʻike ʻia ʻo ke kolu o ka maʻi a i ʻole ka booster dose, he lāʻau lapaʻau hou i hāʻawi ʻia i nā poʻe i hoʻopau i kā lākou ʻano hoʻopaʻa mua COVID-19. ʻO ke kumu o kēia pana booster ʻo ia ka hoʻonui a hoʻolōʻihi i ka pane ʻana i ka maʻi maʻi, ʻoi aku ka maikaʻi ma ke alo o nā ʻano like ʻole a me ka emi ʻana o ka pale i ka manawa.

ʻO wai ka mea kūpono no ka hoʻoulu puna?

I kēia manawa, ʻokoʻa ka ʻae ʻia no ka pana puna puna mai kēlā ʻāina a i kēia ʻāina a pili i ka noiʻi mau a me nā ʻōlelo aʻoaʻo loea. ʻO ka maʻamau, hāʻawi ʻia ka mea nui i nā poʻe i ʻoi aku ka nui o ka pilikia o ka maʻi koʻikoʻi a i ʻole ka poʻe i nāwaliwali nā ʻōnaehana pale. Hoʻopili kēia i nā poʻe ʻelemakule, nā limahana mālama ola, a me nā poʻe me nā kūlana olakino.

NPP:

1. I ka manawa hea e loaʻa ai ka mea hoʻoulu puna?

ʻO ka loaʻa ʻana o ka pana hoʻoulu puna e pili ana i nā mea e like me ka hāʻawi ʻana i ke kano, nā ʻae hoʻoponopono, a me nā ʻōlelo aʻoaʻo loea. He mea nui e noho hou me ka ʻike mai nā luna olakino kūloko.

2. Pono anei au e loa'a ka ma'i lapa'au like me ka'u mau kau mua?

Hiki ke ʻokoʻa ke alakaʻi kikoʻī e pili ana i ke ʻano o ka lāʻau lapaʻau no ka mea hoʻoulu puna. Manaʻo paha kekahi mau ʻāina i ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau like e like me nā kau mua, a ʻo nā mea ʻē aʻe e ʻae i ka hui ʻana i nā kano like ʻole e pili ana i ka ʻikepili i loaʻa.

3. Pehea wau e ʻike ai inā kūpono wau i ka hoʻoulu puna?

E kamaʻilio ʻia nā koina kūpono no ka mea hoʻoulu puna e nā luna olakino kūloko. Manaʻo ʻia e nīnau i nā kumu kūhelu, e like me nā pūnaewele aupuni a i ʻole nā ​​​​mea mālama ola kino, no ka ʻike pololei loa a me ka ʻike hou.

4. Pono anei ka mea hoʻoulu puna no nā mea a pau?

Ke aʻo ʻia a loiloi ʻia ka pono o kahi pana hoʻoulu puna. ʻOiai hiki ke ʻōlelo ʻia no kekahi mau pūʻulu koʻikoʻi, ʻaʻole pono paha ka lehulehu i kēia manawa. He mea nui ka hahai ʻana i ke alakaʻi a nā luna olakino e hoʻoholo i ka ʻike.

I ka hopena, pili ka pono no ka pana hoʻoulu puna i nā kumu like ʻole, me nā kumu pilikia pilikino a me nā ʻōlelo aʻoaʻo loea. He mea koʻikoʻi ka noho ʻana i ka ʻike a me ka ʻimi ʻana i nā kumu kūhelu no ka ʻike pololei loa a me nā manawa hou e pili ana i ka pono a me ka loaʻa.