ʻO wai ka Walmart nui a i ʻole Amazon?

ʻO wai ka mea nui: Walmart a i ʻole Amazon?

I ka honua o ka hale kūʻai kūʻai, ua puka mai ʻelua kanaka nunui ma ke ʻano he mea pāʻani nui: Walmart a me Amazon. Ua hoʻololi nā hui ʻelua i ke ʻano o ke kūʻai ʻana o nā kānaka, akā i ka wā e hoʻoholo ai ʻo wai ka mea nui, ʻaʻole pololei ka pane e like me ka mea i ʻike ʻia.

Nā wehewehena:

- Walmart: He hui kūʻai kūʻai multinational ʻAmelika e hana ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai.

- Amazon: He hui ʻenehana multinational ʻAmelika e kālele ana i ka e-commerce, cloud computing, digital streaming, a me ka naʻauao.

Hoʻohālikelike i nā loaʻa:

I ka wā e pili ana i ka loaʻa kālā, ua paʻa mau ʻo Walmart i ke kūlana kiʻekiʻe. I ka makahiki 2020, ua hōʻike ʻo Walmart i ka loaʻa kālā he $559 biliona, e hana ana ʻo ia ka ʻoihana nui loa ma ka honua ma ka loaʻa kālā. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hōʻike ʻo Amazon i ka loaʻa kālā he $ 386 biliona i ka makahiki hoʻokahi. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka ulu ʻana o ka loaʻa kālā o Amazon ma kahi wikiwiki loa ma mua o Walmart i nā makahiki i hala.

Kapikala Nui:

ʻOiai e loaʻa ana iā Walmart ka palena ma ke ʻano o ka loaʻa kālā, ua ʻoi aku ʻo Amazon ma mua o ke ʻano o ka mākeke mākeke. ʻO ka waiwai nui o ka mākeke ka huina kālā o nā ʻāpana kūʻai kūʻokoʻa o kahi hui. I ka makahiki 2021, ua kū ka nui o ka mākeke o Amazon ma luna o $ 1.7 trillion, e hana ana ia i kekahi o nā ʻoihana waiwai nui o ka honua. I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻoi aku ka nui o ka mākeke o Walmart ma kahi o $400 biliona.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka hui i ʻoi aku ka nui o ke kino?

A: Loaʻa iā Walmart kahi noho kino nui me nā tausani o nā hale kūʻai a puni ka honua. ʻO Amazon, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hana nui ma ka pūnaewele a he liʻiliʻi nā hale kūʻai kino.

Nīnau: ʻO wai ka mea i ʻoi aku ka ikaika o ka e-commerce?

A: Ua ʻike ʻia ʻo Amazon no kāna kūʻai ʻana i ka e-commerce ikaika a lanakila i ka wahi kūʻai pūnaewele. Ua hoʻolilo nui ʻo Walmart i kāna mau e-commerce e hoʻokūkū me Amazon.

Nīnau: ʻO wai ka hui ʻoi aku ka nui o nā mea kūʻai aku?

A: Loaʻa iā Walmart a me Amazon kahi waihona mea kūʻai nui. Hoʻokipa ʻo Walmart i kahi ākea o nā mea kūʻai aku me kāna mau hale kūʻai kino, ʻoiai ʻo ka paepae pūnaewele ʻo Amazon e hoʻopiʻi i ka lehulehu lehulehu.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo ʻana i ka mea nui ma waena o Walmart a me Amazon e pili ana i ka metric i hoʻohana ʻia. ʻOiai ke alakaʻi nei ʻo Walmart ma ke ʻano o ka loaʻa kālā, ʻoi aku ʻo Amazon ma mua o ka nui o ka mākeke. Ke hoʻomau nei nā ʻoihana ʻelua i ka hana hou a hoʻokūkū ikaika i ka ʻoihana kūʻai aku, e hana ana i ke ala a mākou e kūʻai ai i ka honua hou.