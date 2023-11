ʻO wai ka Amazon nui a i ʻole Walmart?

ʻO wai ka mea nui: Amazon a i ʻole Walmart?

I ka honua o nā mea kūʻai nui, ʻelua mau inoa e kū nei: Amazon a me Walmart. Ua hoʻololi kēia mau ʻoihana behemoths i ke ʻano o ke kūʻai ʻana o nā kānaka, akā mau ka nīnau: ʻo wai ka mea nui? E nānā pono kākou i kēia mau mea nui o ke kālepa a hoʻohālikelike i ko lākou nui, ka mana, a me ka loaʻa ʻana o ka mākeke.

Amazon: Hoʻokumu ʻia e Jeff Bezos ma 1994, ua hoʻomaka ʻo Amazon ma ke ʻano he hale kūʻai puke pūnaewele a hoʻonui koke i kahi mākeke honua. I kēia lā, hāʻawi ia i ka nui o nā huahana, me nā mea uila, nā lole, a me nā mea kūʻai. Ua like like ʻo Amazon me ka ʻoluʻolu, mahalo i kāna hoʻouna wikiwiki ʻana, koho huahana nui, a me ka mea hoʻohana-friendly interface. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o ka ʻoihana ma muli o kona nānā ʻana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me kona hiki ke hoʻololi i nā koi o nā mea kūʻai aku.

walmart Hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua hoʻomaka ʻo Walmart ma ke ʻano he hale kūʻai kūʻai liʻiliʻi ma Arkansas. I loko o nā makahiki, ua ulu ʻo ia i ka hale kūʻai brick-a-mortar nui loa o ka honua, me nā tausani o nā hale kūʻai a puni ka honua. ʻIke ʻia ʻo Walmart no kāna mau kumu kūʻai haʻahaʻa, ka laulā huahana a me kona hiki ke hoʻokō i nā pono o nā mea kūʻai aku. Aia ka kūleʻa o ka ʻoihana i kāna hoʻokele waiwai hoʻolako kūpono a me kona hiki ke hoʻohana i ka ʻoihana waiwai.

Hoʻohālikelike i ka nui: I ka loaʻa ʻana o ka loaʻa kālā, ua ʻoi aku ʻo Amazon ma mua o Walmart i nā makahiki i hala. I ka makahiki 2020, ua hōʻike ʻo Amazon i kahi $386 biliona ma ke kūʻai aku ʻana, ʻoiai ʻo ka kūʻai ʻana o Walmart he $ 559 biliona. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka paʻa ʻana o Walmart i ke poʻo inoa no ka ʻoihana nui loa, me ka ʻoi aku o 2.3 miliona mau hoa pili honua. ʻO Amazon, ma kekahi ʻaoʻao, hoʻohana ma kahi o 1.3 miliona mau kānaka.

Hiki i ka Makeke: ʻOiai ʻo Walmart ka mea i hoʻomalu i ka wahi kūʻai kino, ua hoʻololi ʻo Amazon i ka e-commerce. Ua ʻae ka ʻike pūnaewele o Amazon iā ia e hiki i nā mea kūʻai aku ma nā kihi āpau o ka honua. ʻO kāna papahana lālā Prime, e hāʻawi ana i nā pono e like me ka hoʻouna manuahi a me nā lawelawe streaming, ua huki ʻia nā miliona o nā mea kūʻai aku kūpaʻa. ʻO Walmart naʻe, ke hana nui nei i ka ʻoihana e-commerce, e hoʻopukapuka nui ana i kāna kahua pūnaewele e hoʻokūkū me Amazon head-on.

NPP:

Nīnau: He aha ka loaʻa kālā?

A: ʻO ka loaʻa kālā e pili ana i ka huina kālā i hana ʻia e kahi hui ma o kāna mau hana ʻoihana, e like me ke kūʻai ʻana i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe.

Nīnau: He aha ke kūʻai aku?

A: Hōʻike nā kūʻai ʻupena i ka huina kālā i loaʻa e kahi hui ma hope o ka unuhi ʻana i nā hoʻihoʻi, nā uku, a i ʻole nā ​​haʻawina.

Nīnau: He aha ka e-commerce?

A: E-commerce, pōkole no ke kālepa uila, pili i ke kūʻai ʻana a kūʻai aku i nā waiwai a me nā lawelawe ma ka pūnaewele.

I ka hopena, ʻo Amazon a me Walmart nā mea kūʻai nui i kā lākou pono ponoʻī. ʻOiai ua alakaʻi ʻo Amazon i ka ʻōlelo o ka loaʻa kālā a me ka noho aliʻi pūnaewele, ʻaʻole hiki ke nānā ʻia ka noho kino o Walmart a me ka waihona limahana nui. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻāina kūʻai kūʻai, he mea hoihoi ke ʻike i ke ʻano o kēia mau pilikua ʻelua i ka wā e hiki mai ana o ke kūʻai.