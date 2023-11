ʻO wai ka mea kūʻai nui loa ma ʻAmelika?

Ma ka ʻāina ākea o nā hale kūʻai ʻAmelika, kū kekahi ʻoihana i ke poʻo a me nā poʻohiwi ma luna o ke koena. Me kona mau wahi a me nā helu kūʻai nui, ua hoʻokumu paʻa ʻo Walmart iā ia iho ʻo ia ka mea kūʻai nui loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ua hoʻololi kēia ʻoihana kūʻai nui i ka ʻoihana a lilo i inoa ʻohana ma ka ʻāina.

ʻO Walmart, i hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962, ua ulu nui i nā makahiki. Hoʻohana ka hui i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai hoʻokūkū. Me nā hale kūʻai ʻoi aku ma mua o 4,700 ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa wale nō, loaʻa iā Walmart kahi kapuaʻi kino koʻikoʻi a hiki i nā kihi āpau o ka ʻāina.

Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o Walmart i kāna nānā mau ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me ka maʻalahi. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna mana kūʻai nui, kūkākūkā ka hui i nā kuʻikahi maikaʻi me nā mea hoʻolako, e ʻae iā ia e hāʻawi i nā mālama kālā i nā mea kūʻai aku. Hoʻohui hou, ʻo ka hoʻokele waiwai hoʻolako o Walmart e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā huahana, e hana ana i ke kūʻai ʻana i kahi ʻike maʻalahi no nā miliona o ʻAmelika.

NPP:

Nīnau: Pehea e hoʻohālikelike ai ʻo Walmart me nā hale kūʻai ʻē aʻe?

A: ʻAʻole like ka mana o Walmart ma ka ʻoihana kūʻai. ʻOi aku ka loaʻa kālā makahiki ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū kokoke loa, e like me Amazon a me Costco.

Nīnau: He aha kekahi mau pilikia e kū nei ʻo Walmart?

A: ʻOiai kona kūleʻa, kū ʻo Walmart i ka hoʻohewa no kāna mau hana hana a me ka hopena i nā ʻoihana kūloko. Pono ka hui e hoʻololi i ka piʻi ʻana o ka e-commerce a hoʻopukapuka nui i kona alo pūnaewele e hoʻokūkū me nā mea kūʻai aku pūnaewele.

Nīnau: Pehea e kōkua ai ʻo Walmart i ka hoʻokele waiwai?

A: He mea hana nui ʻo Walmart, e hāʻawi ana i nā hana i nā miliona o ʻAmelika. Hoʻoulu pū ʻo ia i nā ʻoihana kūloko ma o ka huki ʻana i nā mea kūʻai aku a me ka loaʻa kālā ʻauhau.

Nīnau: Aia ʻo Walmart ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa?

A: ʻOiai ʻo Walmart ka mea kūʻai nui ʻAmelika, ua hoʻonui ʻo ia i kāna mau hana i nā ʻāina ʻē aʻe, me Canada, Mexico, a me United Kingdom.

I ka hopena, ʻo ka noho aliʻi ʻana o Walmart ʻo ia ka mea kūʻai aku nui loa ma ʻAmelika he hōʻike i kāna kūpaʻa kūpaʻa ʻole i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono a me ka ʻoluʻolu i nā mea kūʻai. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā hoʻolālā pāʻoihana hou, hoʻomau ʻo Walmart i ke ʻano o ka ʻāina kūʻai aku a mālama i kona kūlana ma luna o ka ʻoihana.