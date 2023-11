ʻO wai ka mōʻaukala kūʻai Walmart nui loa?

Ma ke aupuni o nā mea kūʻai nui, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart e like me kekahi o nā ʻoihana nui loa a koʻikoʻi ma ka honua. Me ka nui o nā huahana a me nā kumukūʻai kūpono, ua lilo ia i wahi e hele ai no nā miliona o nā mea kūʻai. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe ʻo wai ka mea paʻa i ka moʻolelo no ka mōʻaukala kūʻai Walmart nui loa? E luʻu kākou i loko o kēia nīnau hoihoi a e ʻimi i nā mea hiki.

NPP:

Nīnau: He aha ka manaʻo o "Walmart kūʻai mōʻaukala"?

A: ʻO ka mōʻaukala kūʻai ʻo Walmart e pili ana i ka moʻolelo o nā hana āpau i hana ʻia e kekahi kanaka ma nā hale kūʻai Walmart a i ʻole ma o kā lākou kahua pūnaewele. Loaʻa i nā kikoʻī e like me nā mea i kūʻai ʻia, nā lā, a me nā ʻano uku i hoʻohana ʻia.

Nīnau: Pehea e hoʻoholo ʻia ai ka mōʻaukala kūʻai nui ʻo Walmart?

A: ʻO ka mōʻaukala kūʻai Walmart nui loa e hoʻoholo ʻia e ka huina kālā i hoʻolilo ʻia e kekahi kanaka ma kahi manawa kikoʻī. E noʻonoʻo i nā kūʻai āpau i hana ʻia ma nā hale kūʻai Walmart like ʻole a me nā kahua pūnaewele.

Nīnau: Aia kekahi moʻolelo kūhelu no ka mōʻaukala kūʻai Walmart nui loa?

A: ʻAʻole hōʻike ākea ʻo Walmart i nā moʻolelo kūʻai pākahi, no laila ʻaʻohe palapala kūhelu i loaʻa. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manawa i ʻōlelo ai nā kānaka ua kūʻai nui lākou ma Walmart.

I kēia manawa, e ʻimi kākou i kekahi mau mea hakakā no ke poʻo inoa o ka mōʻaukala kūʻai Walmart nui loa.

Hiki i kekahi moho ke lilo i mea nona ka ʻoihana nāna e hoʻopuka mau i kā lākou waihona waiwai mai Walmart. Hiki i kēlā poʻe ke kūʻai i nā kūʻai nui ma ke kumu pinepine, e hōʻiliʻili ana i kahi mōʻaukala kūʻai nui i ka manawa.

Hiki i kekahi mea hoʻokūkū ke lilo i mea kūʻai kūʻai kūʻai ʻo Walmart e hilinaʻi nei i ka pilikua kūʻai no nā pono āpau o ko lākou ʻohana. Me nā mākaʻikaʻi maʻamau a me ka nui o nā kūʻai, hiki i kā lākou kumulative hoʻolimalima ke nui.

Eia kekahi, ʻo nā poʻe kaulana a me nā poʻe kiʻekiʻe me nā kumu waiwai kālā nui paha e lilo i mau paio ikaika no ke poʻo inoa. ʻO ko lākou ʻano ola a me ka makemake i nā waiwai maikaʻi e hiki ke hopena i nā kūʻai nui ma Walmart.

ʻOiai he mea paʻakikī ke kuhikuhi ʻana i ke kanaka me ka mōʻaukala kūʻai Walmart nui loa, palekana ke manaʻo ʻia ʻo ia paha kekahi i kūʻai mau i nā kūʻai nui no ka manawa lōʻihi.

I ka hopena, ʻo ke poʻo inoa o ke kanaka me ka mōʻaukala kūʻai Walmart nui loa he mea pohihihi. ʻO ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka pilikino o nā mea kūʻai aku, ʻaʻole i hōʻike ʻia nā moʻolelo kūʻai pākahi. Eia nō naʻe, he mea hoihoi ia e noʻonoʻo e pili ana i nā mea hakakā no kēia inoa hanohano. ʻO ka mea nona ka ʻoihana, ka mea kūʻai kūʻai hoʻolaʻa, a i ʻole he kanaka kūlana kiʻekiʻe, ʻaʻole pau nā mea hiki.