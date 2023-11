By

Ua haʻalele ʻo Sam Walton i kāna kālā iā wai?

I loko o kahi honua kahi e hoʻomalu pinepine ai ka waiwai a me ka hoʻoilina i nā poʻomanaʻo, ʻo ka nīnau o ka mea e loaʻa ka waiwai o ka piliona piliona ma hope o ko lākou hala ʻana he mea hoihoi nui ia. ʻO Sam Walton, ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart a ʻo kekahi o ka poʻe waiwai loa o ka mōʻaukala, ua waiho ʻo ia i kahi waiwai nui i kona make ʻana i ka makahiki 1992. No laila, ʻo wai kāna i koho ai e hoʻoili i kāna waiwai nui?

Ua waiho mua ʻia ke kālā a Sam Walton i kāna wahine, ʻo Helen Walton, a me kā lāua mau keiki ʻehā: ʻo Rob, John, Jim, a me Alice Walton. Ma ke ʻano he mea kōkua mua, ua loaʻa iā Helen kahi ʻāpana nui o ka waiwai, kahi i loaʻa nā ʻāpana ma Walmart. Ua ʻae kēia iā ia e lilo i kekahi o nā wahine waiwai loa o ka honua.

Ma hope o ka hala ʻana o Helen i ka makahiki 2007, ua māhele hou ʻia ka waiwai o ka ʻohana Walton ma waena o nā keiki ʻehā. Ua loaʻa i kēlā me kēia o lākou ka hoʻoilina nui, e hoʻokūpaʻa ana i ko lākou kūlana ma ke ʻano he poʻe waiwai loa o ka honua. Ke ulu mau nei ka waiwai hui o ka ʻohana Walton, mahalo i ko lākou komo mau ʻana i Walmart a me nā ʻoihana ʻē aʻe.

Nīnau: He aha ka Walmart?

A: ʻO Walmart kahi hui kūʻai multinational i hoʻokumu ʻia e Sam Walton ma 1962. ʻO ia kekahi o nā hui nui loa o ka honua, e hana ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai.

N: Pehea ʻo Sam Walton i hōʻiliʻili ai i kāna waiwai?

A: Ua kūkulu ʻo Sam Walton i kāna waiwai ma o ka kūleʻa o Walmart. Ua hoʻomaka ʻo ia me kahi hale kūʻai hoʻokahi ma Arkansas a hoʻonui iā ia i kahi aupuni kūʻai kūʻai ma o ka hoʻokō ʻana i nā hoʻolālā hou e like me nā kumukūʻai haʻahaʻa, kūʻai nui ʻana, a me ka hoʻokele waiwai hoʻolako.

Nīnau: Pehea ka nui o ka waiwai o Sam Walton?

A: I ka manawa o kona make ʻana, ua manaʻo ʻia ka waiwai o Sam Walton ma kahi o $8.6 biliona. Eia naʻe, ma muli o ka ulu mau ʻana o Walmart a me nā hoʻopukapuka naʻauao i hana ʻia e kona mau hoʻoilina, ua māhuahua nui ka waiwai o ka ʻohana Walton mai ia manawa.

Nīnau: Ke komo nei nā hoʻoilina o Walton i ka philanthropy?

A: ʻAe, kaulana ka ʻohana Walton no kā lākou mau hana aloha. Ua hoʻokumu lākou i ka Walton Family Foundation, e kālele ana i ka hoʻonaʻauao, ka mālama ʻana i ke kaiapuni, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ke ola ma ko lākou mokuʻāina ʻo Arkansas.

I ka hopena, ua haʻalele ʻo Sam Walton i kāna waiwai nui i kāna wahine, ʻo Helen, a me kā lāua mau keiki ʻehā. Ma o ko lākou komo ʻana i Walmart a me nā ʻoihana ʻē aʻe, ua hoʻomau ka waiwai o ka ʻohana Walton e hoʻonui i ko lākou kūlana ma ke ʻano he poʻe waiwai loa o ka honua.