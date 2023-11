ʻO wai i kūʻai aku iā Lowes?

Ma kahi kahaha o nā hanana, ua hoʻolaha ka hale kūʻai nui ʻo Home Depot i kāna kūʻai ʻana iā Lowe's, ka lua o ka hale kūʻai hoʻomaikaʻi hale nui loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. ʻO ke kuʻikahi, i waiwai nui ʻia ma kahi $ 69 biliona, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻoponopono hou i ka ʻoihana hoʻomaikaʻi home a hoʻokumu i kahi mana nui ma ka mākeke.

ʻO Home Depot, i ʻike ʻia no kāna ʻano nui o nā huahana a me nā lawelawe mea kūʻai aku ʻokoʻa, ua lōʻihi ka alakaʻi i ka ʻoihana hoʻomaikaʻi home. Me kēia loaʻa ʻana, manaʻo ka ʻoihana e hoʻoikaika hou i kona kūlana a hoʻonui i kona hiki i ka ʻāina. ʻO ka huiʻana e hopena i kahi pūnaewele hui o nā hale kūʻai 4,000, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai i kahi koho likeʻole o nā huahana a me nā lawelawe.

Nīnau: He aha ka manaʻo o nā mea kūʻai?

A: ʻO ka hui ʻana ma waena o Home Depot a me Lowe's e manaʻo ʻia e lawe mai i nā pono he nui no nā mea kūʻai. Me kahi pūnaewele nui o nā hale kūʻai, e hoʻonui nā mea kūʻai aku i kahi ākea o nā huahana a me nā kumukūʻai hoʻokūkū. Eia kekahi, ʻo ka hoʻohui ʻana i nā kumuwaiwai hiki ke alakaʻi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku a me nā hana ʻoi aku ka maikaʻi.

Nīnau: E nalowale anei ka brand Lowe?

A: ʻAʻole, ʻaʻole e nalowale ka brand Lowe. Hoʻolālā ʻo Home Depot e mālama i ka brand Lowe a e hana i kāna mau hale kūʻai ma kahi kaʻawale mai kona mau wahi Home Depot. Hāʻawi kēia hoʻolālā i ka hui e mālama i nā makemake o nā mea kūʻai aku a mālama i kahi hāʻawi huahana like ʻole.

Nīnau: Loaʻa nā pani hale kūʻai a i ʻole nā ​​​​layoffs?

A: ʻOiai ua manaʻo ʻia kekahi pani ʻana o nā hale kūʻai a me nā wehe ʻana ma muli o ka hui ʻana, ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī. Ua ʻōlelo ʻo Home Depot e loiloi ʻo ia i ka hana o kēlā me kēia hale kūʻai a hoʻoholo e like me ia. Manaʻo ka ʻoihana e hōʻemi i nā haunaele a hōʻoia i kahi hoʻololi maʻalahi no nā limahana a me nā mea kūʻai aku.

Nīnau: He aha nā ʻae kānāwai e pono ai?

A: ʻO ka loaʻa ʻana o Lowe e ka Home Depot ma lalo o nā ʻae hoʻoponopono, me ka loiloi antitrust. Pono nā hui ʻelua e hōʻike ʻaʻole e hopena ka hui ʻana i kahi hōʻemi nui o ka hoʻokūkū ma ka mākeke hoʻomaikaʻi home. Hiki i ke kaʻina hana ʻae ke hoʻopau i kekahi mau mahina.

ʻO ka loaʻa ʻana o Lowe's e Home Depot he mea nui i ka ʻoihana hoʻomaikaʻi home. I ka hui pū ʻana o nā hui kūʻai ʻelua, hiki i nā mea kūʻai ke manaʻo i kahi mākeke hoʻokūkū hou aku, hoʻonui i nā makana huahana, a hoʻomaikaʻi i nā ʻike mea kūʻai aku. ʻO ka hopena o kēia hui ʻana e hoʻohālikelike i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana hoʻomaikaʻi home no nā makahiki e hiki mai ana.