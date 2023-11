ʻO wai nā hoʻoilina ʻekolu o Walmart?

Ma ke ao o ka hale kūʻai, kū ʻo Walmart ma ke ʻano he kanaka nunui, e hoʻomalu ana i ka ʻoihana me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me ka noho honua. Hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962, ua ulu nui ka hui i nā makahiki, e lilo ia i ʻoihana waiwai loa ma ka honua. Me kēia kūleʻa nui, he mea maʻamau wale nō ka noʻonoʻo ʻana i ka mea e hoʻoilina i ke aupuni kūʻai. I kēia manawa, ʻekolu mau hoʻoilina mua o ka waiwai Walmart: ʻo Rob Walton, ʻo Jim Walton, a me Alice Walton.

ʻO Rob Walton, ke keiki hiapo a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he pelekikena o ka hui mai 1992 a 2015. Ua hana nui ʻo ia i ka hoʻonui ʻana i nā hana a Walmart a me ka nānā ʻana i kona ulu ʻana. Ua komo ʻo Jim Walton, ke keiki muli loa, i ka ʻoihana ʻohana no nā makahiki he nui a ua lawelawe ʻo ia ma ka papa alakaʻi o Walmart. ʻO Alice Walton, ke kaikamahine hoʻokahi, he mea hōʻiliʻili kiʻi a he philanthropist, e kālele ana i ka hoʻolaha ʻana i ke kiʻi a me ka moʻomeheu ma o ka Crystal Bridges Museum of American Art.

NPP:

Nīnau: Pehea i lilo ai ka ʻohana Walton i hoʻoilina no Walmart?

A: ʻO Sam Walton, ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, hāʻawi i kāna kuleana kuleana ma ka hui i kāna wahine a me kāna mau keiki ʻehā, a lilo lākou i hoʻoilina mua.

Nīnau: Aia kekahi mau hoʻoilina ʻē aʻe i ka waiwai Walmart?

A: ʻOiai ʻo Rob, ʻo Jim, a me Alice Walton nā hoʻoilina koʻikoʻi, ʻo nā lālā ʻē aʻe o ka ʻohana Walton e paʻa i nā ʻāpana o ka hui.

Nīnau: ʻEhia ka waiwai o ka waiwai Walmart?

A: I ka makahiki 2021, ua manaʻo ʻia ka waiwai o Walmart ma mua o $200 biliona, e lilo ana ia i kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua.

Nīnau: Ua komo anei nā hoʻoilina i nā hana o Walmart i kēlā me kēia lā?

A: ʻOiai ua paʻa nā hoʻoilina i nā kūlana like ʻole i loko o ka hui, ʻaʻole lākou i komo pololei i nā hana o kēlā me kēia lā. Eia nō naʻe, he hana koʻikoʻi lākou i ka hoʻolālā ʻana i nā hoʻolālā a me nā hoʻoholo lōʻihi o ka ʻoihana ma o ko lākou kūlana ma ka papa alakaʻi.

I ka hopena, ʻo nā hoʻoilina ʻekolu o Walmart, ʻo Rob Walton, ʻo Jim Walton, a me Alice Walton, paʻa i ka waiwai nui a me ka mana ma ke ʻano he poʻe pōmaikaʻi mua o ka pilikua kūʻai. ʻOiai ʻaʻole lākou e pili pono i nā hana o ka ʻoihana i kēlā me kēia lā, ʻaʻole hiki ke hoʻohaʻahaʻa ʻia kā lākou hoʻoilina a me ka hopena i ka wā e hiki mai ana o Walmart.