ʻO wai nā ʻohana waiwai loa 3 ma ʻAmelika?

Ma kahi ʻāina i ʻike ʻia no ka waiwai a me ka pōmaikaʻi, aia kekahi mau ʻohana e kū nei i ke ʻano o ka holomua. Ua kūkulu kēia mau ʻohana i ka waiwai nui i nā hanauna, e hōʻiliʻili ana i ka waiwai i aneane hiki ʻole ke noʻonoʻo ʻia e ke kanaka maʻamau. E nānā pono kākou i nā ʻohana waiwai ʻekolu ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

ʻO ka ʻohana Walton: ʻO ka luna o ka papa inoa ʻo ka ʻohana Walton, nā hoʻoilina i ke aupuni Walmart. Hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962, ua ulu ʻo Walmart i lilo i mea kūʻai nui loa ma ka honua. Ua manaʻo ʻia ka waiwai o ka ʻohana ma kahi o $215 biliona, ʻo ka hapa nui ma muli o ko lākou kuleana i nā ʻāpana Walmart. Me ko lākou waiwai nui, ua kaulana nā Waltons no kā lākou aloha, kākoʻo i nā kumu e like me ka hoʻonaʻauao a me ka hoʻomau ʻana i ke kaiapuni.

ʻO ka ʻohana Koch: ʻO ka ʻohana Koch, i ʻike ʻia no ko lākou komo ʻana i ka ʻoihana ikehu, hele mai i ka lua ma ka papa inoa. Ua kūkulu ʻo David Koch a me kona kaikaina ʻo Charles i kā lākou waiwai ma o Koch Industries, kahi hui i komo i loko o nā ʻāpana like ʻole me ka hoʻomaʻemaʻe ʻaila, nā kemika, a me nā kālepa waiwai. ʻO kā lākou waiwai i hui pū ʻia ma kahi o $ 125 biliona. Ua hana pū nā Koch i nā hana politika a me nā hana aloha, e kākoʻo ana i nā kumu conservative a me nā ʻoihana.

ʻO ka ʻohana Mars: ʻO ka poʻe ʻekolu o luna ka ʻohana Mars, nā mea nona ka hui candy Mars. Me nā hōʻailona hōʻailona e like me M&M's, Snickers, a me Mars bars, ua lilo ka hui i inoa ʻohana ma ka honua holoʻokoʻa. Ua manaʻo ʻia ka waiwai o ka ʻohana Mars ma kahi o $120 biliona. ʻOiai ko lākou waiwai nui, ua mālama ka ʻohana i kahi ʻano haʻahaʻa haʻahaʻa, e nānā ana i ka holomua mau a me ka ulu ʻana o kā lākou ʻoihana.

NPP:

Nīnau: Pehea i hōʻiliʻili ai kēia mau ʻohana i ka waiwai nui?

A: Ua kūkulu kēia mau ʻohana i kā lākou waiwai ma o nā ʻoihana kūleʻa i lilo i ʻoihana pilikua. ʻO nā Waltons ma o Walmart, nā Kochs ma o Koch Industries, a me ka ʻohana Mars ma o Mars, Inc.

Nīnau: Ke komo nei kēia mau ʻohana i ka hana aloha?

A: ʻAe, ua ʻike ʻia nā ʻohana ʻekolu no kā lākou hana aloha. Ua hāʻawi lākou i nā kālā nui i nā kumu like ʻole a me nā hui.

Nīnau: Aia kekahi ʻohana waiwai ʻē aʻe ma US?

A: ʻOiaʻiʻo! He home ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa no nā ʻohana waiwai he nui, akā ʻike nui ʻia kēia mau mea ʻekolu ma muli o kā lākou waiwai waiwai.

I ka hopena, ʻo nā ʻohana Walton, Koch, a me Mars ke hōʻike nei i ka piko o ka waiwai ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. ʻO kā lākou mau moʻolelo kūleʻa e lilo i mea hōʻike i ka mana o ka ʻoihana ʻoihana a me ka hana hou, a ua hoʻoikaika maikaʻi kā lākou hana philanthropic i ke kaiāulu. I ka hala ʻana o nā makahiki, he mea hoihoi ke ʻike i ke ʻano o ka hoʻomau ʻana o kēia mau ʻohana i ka hana ʻoihana a me nā ʻāina aloha aloha o ʻAmelika Hui Pū ʻIa.