Ua hoʻomaopopo ka Hale Paʻa ʻoiai ʻoiai ʻo Elon Musk i hoʻopuka hou i nā manaʻo antisemitic ma ka media media, ʻaʻohe manaʻo e neʻe aku mai ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana SpaceX a i ʻole Starlink i loko o ka Defence Department. Ua hoʻokūpaʻa ʻo John Kirby, ka ʻōlelo a ka National Security Counsel i ke koʻikoʻi o ka hana hou i loko o ka ʻoihana pilikino, me ka ʻōlelo ʻana he mea lapuwale ke hele aku mai ia mea. Eia naʻe, ua hoʻāhewa pū ʻo ia i ka ʻōlelo a Musk, me ka hōʻoia ʻana ʻaʻole ʻae ke aupuni a ʻae paha i nā ʻōlelo antisemitic āna i hana ai.

ʻOiai ke kūpaʻa mau nei ka Hale Paʻa i ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana Musk, ua hoʻokuʻu nā hui nui e like me Apple a me Disney i kā lākou hoʻolaha hoʻolaha ma ka pūnaewele media kahi i hōʻike ai ʻo Musk i kāna mau manaʻo hoʻopaʻapaʻa. Hōʻike ka backlash i kēia mau ʻōlelo i ka ulu ʻana o ka pono no ke kuleana a me nā ʻano kuleana mai nā poʻe lehulehu.

NPP:

Nīnau: He aha ka manaʻo o ka Hale Paʻi ma luna o nā ʻōlelo antisemitic a Elon Musk?

A: Ua hoʻāhewa ka Hale Paʻa i nā ʻōlelo antisemitic a Elon Musk me ka hōʻoia ʻana e hoʻomau lākou e hana pū me SpaceX a hoʻohana i ka ʻenehana Starlink.

Nīnau: Ke hoʻopaʻa nei nā hui nui i ke kahua kahi i hana ai ʻo Musk i kēia mau ʻōlelo?

A: ʻAe, ua hoʻokuʻu nā hui e like me Apple a me Disney i kā lākou hoʻolaha hoʻolaha ma ka paepae pūnaewele.

Nīnau: E noʻonoʻo hou ke aupuni pekelala i kāna mau ʻaelike me nā hui o Musk?

A: ʻAʻohe manaʻo o ke aupuni e neʻe aku mai ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana SpaceX a i ʻole Starlink, akā ʻaʻole lākou e ʻae i ka ʻōlelo antisemitic i hōʻike ʻia e Elon Musk.