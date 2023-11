He ʻano like ʻole o ka maʻi COVID ka lua?

I ka heihei kūʻē i ka maʻi maʻi COVID-19, ua hana luhi nā ʻepekema a me nā hui lāʻau lapaʻau e hoʻomohala i nā kano kūpono. ʻO ka hopena, ua ʻae ʻia kekahi mau lāʻau lapaʻau no ka hoʻohana ulia pōpilikia a puni ka honua. Ma waena o kēia mau lāʻau lapaʻau, hoʻokahi huaʻōlelo i loaʻa ka manaʻo he "bivalent." Akā, he aha ka manaʻo o ke kano he bivalent?

He aha ka manaʻo o ka "bivalent"?

I loko o ka pōʻaiapili o nā lāʻau lapaʻau, ʻo ka "bivalent" e pili ana i ka lāʻau lapaʻau e hāʻawi ana i ka pale mai ʻelua mau ʻano ʻano like ʻole o ka maʻi maʻi. ʻO ia ke ʻano o ka maʻi kano COVID bivalent hiki ke hāʻawi i ka pale ʻana e kūʻē i ʻelua mau ʻano kikoʻī o ka maʻi SARS-CoV-2, ka mea e kumu ai ka COVID-19.

ʻO wai ka lāʻau lapaʻau COVID ka lua?

I kēia manawa, ʻaʻohe kano COVID i loaʻa i kapa ʻia he bivalent. ʻO ka hapa nui o nā lāʻau lapaʻau COVID i ʻae ʻia, e like me Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, a me Johnson & Johnson, e hāʻawi i ka pale mai ke kumu kumu o ka maʻi a me kekahi o kāna mau ʻano. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki i kēia mau lāʻau lapaʻau ke uhi i nā ʻano like ʻole a pau, no ka mea, e hoʻomau mau ana ka maʻi maʻi.

No ke aha he mea nui ka lāʻau lapaʻau bivalent?

He mea koʻikoʻi ka lāʻau lapaʻau bivalent i ka pale ʻana i ka laha ʻana o kahi maʻi, ʻoi aku ka nui o nā ʻano ʻano like ʻole. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i ʻelua mau kikoʻī kikoʻī, hiki iā ia ke hoʻonui i ka maikaʻi o nā hoʻolaha hoʻolaha a kōkua i ke kāohi ʻana i ka hoʻoili ʻana o ka maʻi maʻi.

NPP:

Nīnau: Aia kekahi mau hana hoʻomau e hoʻomohala i kahi kano kano COVID bivalent?

A: ʻAe, ke nānā mau nei nā mea noiʻi a me nā hui lāʻau lapaʻau i ka puka ʻana mai o nā ʻano hou a hana i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau e hāʻawi i ka pale ākea. Ke ʻimi nei kekahi mau mea hana kano i ka hiki ke hana i nā lāʻau lapaʻau multivalent hiki ke kuhikuhi i nā ʻano like ʻole i ka manawa like.

Nīnau: E kūpono anei nā lāʻau lapaʻau e kū nei i nā ʻano hou?

A: ʻOiai ua hōʻike ʻia nā lāʻau lapaʻau e kū nei i ka maikaʻi e kūʻē i kekahi mau ʻano like ʻole, ʻokoʻa paha ko lākou hopena i nā maʻi ʻano hou. Eia nō naʻe, hiki i nā mea hoʻomohala lāʻau ke hoʻololi i nā kano i loaʻa a hoʻomohala i nā kiʻi booster e hoʻomaikaʻi i ka pale ʻana i nā ʻano like ʻole inā pono.

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā kānaka ke pale iā lākou iho mai nā ʻano hou?

A: ʻO ke ala maikaʻi loa e pale aku ai iā ʻoe iho mai nā ʻano ʻokoʻa hou, ʻo ia ke kano ʻana me nā lāʻau lapaʻau COVID ʻae ʻia. Eia kekahi, ʻo ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, e like me ke komo ʻana i nā masks, ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi, a me ka mālama ʻana i ka mamao kino, hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka maʻi o ka maʻi.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole i loaʻa ka maʻi maʻi COVID bivalent i kēia manawa, ke hoʻomau nei ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i ka manaʻo e hāʻawi i ka pale ākea i nā ʻano like ʻole. He mea koʻikoʻi ka lāʻau lapaʻau i ka hakakā ʻana i ka maʻi maʻi maʻi, a pono e ʻike nā kānaka e pili ana i nā mea hou a me nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e nā luna olakino.