ʻO wai nā lāʻau lapaʻau e mau ana i ke ola?

Ma waena o ka maʻi maʻi COVID-19 e hoʻomau nei, ua lilo nā lāʻau lapaʻau i kumuhana wela o ke kūkākūkā a puni ka honua. Ke kali nui nei mākou i ka hoʻomohala ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā lāʻau lapaʻau kūpono e kūʻē i ka novel coronavirus, he mea kūlohelohe ia e noʻonoʻo e pili ana i ka lōʻihi o ka pale ʻana i ka maʻi. ʻO wai nā lāʻau lapaʻau e hāʻawi i ka pale ʻana i ke ola holoʻokoʻa, a ʻo wai ka mea e koi ai i nā pana booster? E ʻimi hou kākou i kēia nīnau.

NPP:

Nīnau: He aha ka lāʻau lapaʻau?

A: ʻO ke kano he mea hoʻomākaukau olaola e hoʻoulu ai i ka ʻōnaehana immune e hana i ka pale ʻana i kahi maʻi kūikawā, e pale ana i ke kino mai nā maʻi e hiki mai ana.

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o nā lāʻau lapaʻau?

A: Hana nā lāʻau lapaʻau ma ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻano ʻino ʻole o ka mea hoʻomake i ka maʻi (e like me ka maʻi maʻi nāwaliwali a i ʻole kahi ʻāpana o ka maʻi) i loko o ke kino. Hoʻomaka kēia i kahi pane pale, e alakaʻi ana i ka hana ʻana o nā antibodies e ʻike a hoʻokaʻawale i ka maʻi kumu maoli inā ʻike ʻia i ka wā e hiki mai ana.

Nīnau: Hāʻawi anei nā lāʻau lapaʻau āpau i ka palekana o ke ola?

A: ʻAʻole, ʻaʻole nā ​​​​lāʻau lapaʻau āpau e hāʻawi i ka palekana o ke ola. Pono kekahi mau lāʻau lapaʻau i nā pana booster no ka mālama ʻana i ka palekana, aʻo nā mea ʻē aʻe e hāʻawi i ka palekana lōʻihi a i ʻole ke ola.

I kēia manawa, e kūkākūkā kākou i kekahi mau lāʻau lapaʻau i ʻike ʻia e hāʻawi i ka pale ʻana mau loa a i ʻole ke ola.

1. Ka Ma'i Ma'i Ma'i Ma'i, Mumps, a me Rubella (MMR): Hoʻohana pinepine ʻia ka lāʻau lapaʻau MMR i ka wā kamaliʻi a hāʻawi i ka pale mau loa i kēia mau maʻi ʻekolu. I ka hapanui o nā hihia, lawa ka nui hoʻokahi, akā ua ʻōlelo ʻia ka lua ʻelua e hōʻoia i ka pale nui.

2. Ka Ma'i Polio: ʻO ka lāʻau lapaʻau polio, hāʻawi ʻia i nā ʻano he nui i ka wā kamaliʻi, hāʻawi i ka pale mau loa i ka poliovirus. ʻAʻole koi ʻia nā kiʻi booster.

3. Ka Vaccine Hepatitis B: Hāʻawi ka lāʻau lapaʻau hepatitis B i ka pale mau loa mai ka maʻi hepatitis B. Hāʻawi pinepine ʻia kahi moʻo o ʻekolu mau kau i loko o kekahi mau mahina.

He mea nui e hoʻomaopopo he ʻokoʻa ka lōʻihi o ka pale ʻana i ke kano mai kēlā me kēia kanaka. Hiki i nā mea e like me ka makahiki, ke olakino holoʻokoʻa, a me ke kano kikoʻī i loaʻa ke hoʻololi i ka lōʻihi o ke ola kino. Eia kekahi, ʻo ka noiʻi ʻana a me ka holomua ʻana i ka ʻenehana kano hiki ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau lōʻihi i ka wā e hiki mai ana.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole nā ​​lāʻau lapaʻau āpau e hāʻawi i ka pale ʻana i ke ola holoʻokoʻa, ʻo kekahi mau lāʻau lapaʻau, e like me ka MMR, polio, a me ka maʻi hepatitis B, hāʻawi i ka pale mau loa i ko lākou mau maʻi. He mea koʻikoʻi ka hahai ʻana i nā papa hana o ka lāʻau lapaʻau i ʻōlelo ʻia a nīnau i nā limahana mālama olakino no nā ʻōlelo aʻo pilikino e pili ana i nā pana booster a me ka hopena o ka maʻi.