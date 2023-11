ʻO wai ka mea hoʻoikaika COVID maikaʻi loa?

Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka maʻi maʻi COVID-19, ʻoi aku ka koʻikoʻi o ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻi maʻi. Me ka hiki ʻana mai o nā ʻano hou a me ka emi ʻana o ka pale ʻana i ka manawa, ke ʻōlelo nei nā luna olakino a puni ka honua i nā pana booster e hoʻomaikaʻi i ka pale ʻana i ka maʻi. Eia nō naʻe, me nā koho he nui i loaʻa, kū mai ka nīnau: ʻo wai ka mea hoʻoikaika COVID maikaʻi loa?

He aha ka mea hoʻoikaika COVID?

ʻO ka hoʻoikaika ʻana o ka COVID he maʻi hou ia o ka lāʻau lapaʻau COVID-19 i hāʻawi ʻia i nā poʻe i hoʻopau i kā lākou kaʻina hana kano mua. Manaʻo nā Boosters e hoʻonui i ka pane ʻana i ka pale a hāʻawi i ka pale lōʻihi mai ka maʻi.

Loaʻa nā mea hoʻoikaika COVID

I kēia manawa, ʻekolu mau mea hoʻoikaika nui COVID i ʻae ʻia no ka hoʻohana ʻana ma nā ʻāina like ʻole: Pfizer-BioNTech, Moderna, a me Johnson & Johnson. Hoʻokumu ʻia kēia mau mea hoʻoikaika i ka ʻenehana like me kā lākou mau lāʻau lapaʻau mua a ua hōʻike i ka maikaʻi i ka pale ʻana i ka maʻi koʻikoʻi a me ka hoʻokipa.

Ka pono a me ka noonoo

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina e hoʻonui nui nā mea hoʻoikaika COVID ʻekolu i ka pale mai COVID-19, ʻoi aku ka nui o ka maʻi maʻi a me ka hoʻokipa. Eia nō naʻe, ʻokoʻa paha ka hopena ma muli o nā kumu e like me ka makahiki, nā kūlana olakino i lalo, a me ka manawa mai ka lāʻau lapaʻau mua.

Ke koho ʻana i ka mea hoʻoikaika maikaʻi loa

ʻO ka hoʻoholo ʻana i ka mea hoʻoikaika COVID maikaʻi loa e pili ana i nā kūlana pilikino a me nā koho i loaʻa. Manaʻo ʻia e kūkākūkā me nā limahana mālama olakino hiki ke hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo pilikino e pili ana i nā kumu e like me ka makahiki, nā kūlana olakino i lalo, a me ke kano mua i loaʻa.

Panina

I ka hopena, ʻo ka mea hoʻoikaika COVID maikaʻi loa e hilinaʻi i nā kūlana o kēlā me kēia kanaka a pono e hoʻoholo ʻia me ke kūkākūkā me nā limahana mālama olakino. Pfizer-BioNTech, Moderna, a me Johnson & Johnson nā mea hoʻoikaika i hōʻike i ka pono i ka hoʻonui ʻana i ka pale mai COVID-19. ʻO ke kī ʻo ia ka hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka poʻe i kahi booster e hoʻoikaika i ko lākou pale ʻana a hāʻawi i ka hoʻoikaika mau ʻana e kāohi i ka maʻi maʻi.

NPP

Nīnau: He aha ka mea hoʻoikaika COVID?

A: ʻO ka hoʻoikaika ʻana i ka COVID he ʻano hou ia o ka lāʻau lapaʻau COVID-19 i hāʻawi ʻia i nā poʻe i hoʻopau i kā lākou pūʻulu o ka lāʻau lapaʻau mua.

Nīnau: ʻO wai nā mea hoʻoikaika COVID i loaʻa?

A: I kēia manawa, ua ʻae ʻia nā mea hoʻouluulu Pfizer-BioNTech, Moderna, a me Johnson & Johnson no ka hoʻohana ʻana ma nā ʻāina like ʻole.

Nīnau: Pehea ka maikaʻi o nā mea hoʻoikaika COVID?

A: Ua hōʻike ʻia nā haʻawina e hoʻonui nui nā mea hoʻoikaika COVID ʻekolu i ka pale ʻana i ka COVID-19, ʻoi aku i ka maʻi koʻikoʻi a me ka hoʻokipa.

Nīnau: Pehea wau e koho ai i ka mea hoʻoikaika COVID maikaʻi loa?

A: Manaʻo ʻia e kūkākūkā me nā limahana mālama ola e hiki ke hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo pilikino e pili ana i nā kumu e like me ka makahiki, nā kūlana olakino lalo, a me ke kano mua i loaʻa.